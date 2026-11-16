Vẫn còn một điểm ùn tắc do thiên tai trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc

Tắc đường do thiên tai cơ bản được khắc phục

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng về tình hình giao thông, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai, trong 24 giờ qua, hầu hết các vị trí tắc đường do thiên tai đã được khắc phục, giao thông cơ bản được khôi phục.

Đến 14h ngày 16/11, toàn bộ các tuyến quốc lộ và đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam đã khắc phục xong các vị trí tắc đường. Giao thông trên các tuyến cơ bản bảo đảm an toàn, thông suốt, các phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Tại địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ I và IV, không phát sinh hậu quả thiên tai, không xuất hiện vị trí ùn tắc. Giao thông trên các tuyến đường, dự án BOT và dự án của VEC tại khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai cơ bản được bảo đảm an toàn.

Giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc do Cục Đường bộ quản lý đã thông suốt đến 14h ngày 16/11. (Ảnh minh họa).

Đối với các tuyến quốc lộ, cao tốc do Khu Quản lý đường bộ II và III quản lý, cập nhật đến trưa 16/11 cũng không còn điểm tắc giao thông, chưa phát sinh thêm khối lượng hư hỏng so với báo cáo ngày 15/11.

Cầu Bái Sim ở Thanh Hóa vẫn chưa thông xe

Trái với tình hình thông suốt trên các tuyến đường do Trung ương quản lý, hệ thống đường bộ địa phương hiện vẫn còn một vị trí tắc đường tại cầu Bái Sim (Km24+987), trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, thuộc địa phận xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 15/11/2026 về công bố tình huống và lệnh xây dựng. Tuy nhiên, đến ngày 16/11, cầu Bái Sim vẫn chưa thể thông xe. Các phương tiện tiếp tục được tổ chức phân luồng để bảo đảm lưu thông.

Trong ngày 16/11, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa chưa có báo cáo bổ sung về tình hình thiên tai và kết quả khắc phục tại vị trí này. Các Sở Xây dựng địa phương khác cũng chưa cung cấp thông tin, báo cáo cập nhật.

Duy trì trực ban 24/24 giờ, chủ động khắc phục thiên tai

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục được triển khai khẩn trương theo các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Các Khu Quản lý đường bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông. Những vị trí tắc đường do thiên tai được tổ chức phân luồng kịp thời.

Công tác trực ban chỉ huy, điều hành phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được duy trì nghiêm túc 24/24 giờ hằng ngày.

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi sát tình hình mưa lũ, đồng thời sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các địa phương khi cần thiết nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.