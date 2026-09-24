Vận chuyển trái phép ma túy, một người nước ngoài lãnh 20 năm tù

Sáng 24-9, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Mohamed Anil (sinh năm 1987, quốc tịch Cộng hòa Maldives, trú Cộng hòa Maldives) 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, buộc trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo hồ sơ, tối 8-12-2025, tại khu vực soi chiếu, kiểm tra, giám sát hành lý hành khách nhập cảnh thuộc Nhà ga Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến, hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đã soi chiếu, phát hiện hành lý ký gửi và 1 kiện hành lý xách tay của Mohamed Anil có chứa chất nghi là ma túy nên tiến hành giữ Mohamed Anil cùng hành lý và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong hành lý ký gửi và hành lý xách tay có nhiều bịch hàng chứa chất nghi ma túy. Qua xét nghiệm, Mohamed Anil âm tính với chất ma túy.

Bị cáo Mohamed Anil.

Điều tra xác định, tối 7-11-2025, tại một khách sạn ở Bangkok, Mohamed Anil được 1 người bạn, thường gọi là Afoo (chưa xác định được nhân thân, lai lịch), sống ở khu vực Pattaya (Thái Lan) thuê vận chuyển 6 bịch ma túy từ Thái Lan đến Việt Nam; khi đến Việt Nam sẽ có người chủ động liên lạc nhận. Sau khi vận chuyển thành công, về nước, Anil sẽ được trả công 1.000 USD. Afoo đưa cho Anil 500 USD để chi phí ăn uống, đi lại. Sau đó, Afoo để các bịch ma túy vào va li của Mohamed Anil. Khi Mohamed Anil mang số ma túy trên nhập cảnh qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh thì bị phát hiện. Tổng số ma túy mà Mohamed Anil vận chuyển trái phép là 1.545,6893g, gồm 1.067,2293g ma túy Mephedrone và 478,46g ma túy Alpha-Pyrrolidinopentiophenore.