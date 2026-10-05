Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để giám định ADN
Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ (khu vực quân sự), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp đã bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để vận chuyển bằng máy bay CASA-C295 của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) ra Hà Nội.
Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, CBCS lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực, thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ lần này là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay vận tải quân sự, là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân; là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội, về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.
Các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm sau đó được máy bay quân sự vận chuyển ra Thủ đô Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm vô cùng thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.
Nguồn CAND: https://cand.vn/van-chuyen-mau-hai-cot-liet-si-ra-ha-noi-de-giam-dinh-adn-post824023.html