Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để giám định ADN

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, CBCS lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực, thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và tiến hành đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

​Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ lần này là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay vận tải quân sự, là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân; là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội, về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa lên máy bay.

​Các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm sau đó được máy bay quân sự vận chuyển ra Thủ đô Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm vô cùng thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.