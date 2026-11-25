Người bệnh là Nguyễn Công Phúc (nam, 58 tuổi, quê quán TP Đà Nẵng), được đưa vào bệnh xá đảo Đá Lớn A ngày 23-11 trong tình trạng sốt cao 39 độ C, tần số thở 35l/p, co rút cơ hô hấp, chỉ số SpO2 là 65%... Bệnh xá đã xử trí thở oxy, kháng sinh, truyền dịch…

Tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân tại bệnh xá đảo Đá Lớn A lúc 1 giờ 30 phút ngày 25-11.

Bệnh nhân được đưa từ đảo Đá Lớn A lên máy bay để vận chuyển về đất liền.

Tuy nhiên, diễn tiến của người bệnh không giảm. Bệnh xá tiến hành hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 lúc 13 giờ 30 phút ngày 24-11; chẩn đoán người bệnh bị viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp, mức độ nặng, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp. Người bệnh được tiên lượng rất nặng, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, tổn thương đa cơ quan, suy hô hấp tiến triển nên được đề nghị vận chuyển cấp cứu khẩn cấp về đất liền điều trị bằng đường không do vượt quá khả năng theo dõi, điều trị của bệnh xá đảo Đá Lớn A.

Tổ cấp cứu theo dõi, chăm sóc bệnh nhân trên máy bay.

Bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Quân y 175 an toàn.

Bệnh nhân được chăm sóc, theo dõi điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175.

Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Binh đoàn 18 điều động trực thăng số hiệu VN-8645 đưa tổ cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20 giờ 10 phút ngày 24-11. Tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân tại bệnh xá đảo Đá Lớn A lúc 1 giờ 30 phút ngày 25-11, xử trí ban đầu và tiến hành đưa bệnh nhân lên máy bay. Chuyến bay hạ cánh an toàn xuống Bệnh viện Quân y 175 lúc 5 giờ 4 phút ngày 25-11. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào Khoa Cấp cứu, tiến hành hội chẩn và triển khai điều trị tích cực.