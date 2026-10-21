Vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đến Hà Nội giám định ADN

Sau phút mặc niệm thành kính và Lễ dâng hoa, dâng hương, 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được các lãnh đạo Quân khu 9, Quân chủng Phòng không – Không quân và lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) trực tiếp di chuyển lên máy bay CASA-295.

Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 khẳng định, đây là nhịp cầu hàng không thiêng liêng nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại ân tình. Từng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ đỏ thắm là một ngọn lửa hy vọng bùng cháy, là tiếng gọi thiết tha từ ngàn xưa vọng về. Đây không những là hành trình của khoa học và công nghệ mà còn là chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Lực lượng vũ trang Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành vùng ĐBSCL xin thành kính dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Chính ủy Quân khu 9 mong sự phát triển của khoa học và sự tận tụy của các cơ quan chuyên môn, tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ sẽ sớm được xướng lên đầy tự hào, đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, người thân đang mòn mỏi mong chờ.

Lãnh đạo Quân khu 9, Quân chủng Phòng không – Không quân và lãnh đạo các tỉnh, thành phố di chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay CASA-295.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trao Bằng khen tặng 2 tổ bay vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 9 ra TP Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, vào ngày 5/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tổ chức vận chuyển, bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ.