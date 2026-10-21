Vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN

Các Thủ trưởng Quân khu 9 và địa phương, đơn vị đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính lên máy bay.

Đây là đợt vận chuyển thứ 12 và cũng là lần vận chuyển thứ 2 bằng máy bay quân sự và cũng kết thúc việc lấy mẫu của "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn.

Các Thủ trưởng Quân khu 9 và các đơn vị, địa phương dâng hương.

Phát biểu tại buổi lễ tri ân, trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9 - nhấn mạnh, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã hóa thành bão táp cách mạng, tạc nên hình sông, dáng núi, làm nên khúc tráng ca bất tử của dân tộc Việt Nam.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 9 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và Nhân dân đã quyết liệt vào cuộc, không quản ngại gian khổ, khó khăn, cực nhọc, vẫn kiên trì hành trình tìm kiếm, quy tập và thu thập thông tin.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, phát biểu tri ân các liệt sĩ.

"Mỗi công việc thực hiện không chỉ là trách nhiệm, là lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đã ngã xuống, mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình trọn vẹn của Lực lượng vũ trang và Nhân dân đồng bằng sông Cửu Long đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cho non sông, cho Tổ quốc", trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9, xúc động cho biết.

Tính đến ngày 20/10, Quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ, ở trong nước là 748 và ở Campuchia là 356 hài cốt liệt sĩ, đạt 122,66%, vượt chỉ tiêu năm 2026 và 76,13% chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm. Trong ngày 10/10/2026 vừa qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu đối với phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ; và theo đó, đã khai quật 41.231/41.231 mộ, đạt 100% (trong đó 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và có 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu) và đã kết thúc sớm trước gần 7 tháng so với thời gian của Chiến dịch.

Trang nghiêm Lễ dâng hương, dâng hoa tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Sau 11 đợt vận chuyển, bàn giao 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, đặc biệt là việc vận chuyển thành công thứ 11 với sự hỗ trợ của Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển bằng máy bay quân sự vào ngày 5/10 vừa qua, được Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao, được Nhân dân cả nước quan tâm và ghi nhận.

Sáng ngày 21/10, tiếp tục hành trình vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ để thực hiện công tác giám định ADN, thêm một chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang theo niềm tin cháy bỏng, mong mỏi, xoa dịu những nỗi đau đằng đẵng qua bao năm tháng chờ mong của các thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 và các đơn vị, địa phương dự Lễ dâng hoa, dâng hương.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng Bằng khen 2 Tổ bay vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 9 ra TP Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.