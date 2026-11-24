Đối tượng và tang vật thời điểm bị bắt quả tang.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18/11, tại khu vực cột mốc 173/3 thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác gồm Đồn Biên phòng Phước Chỉ; Phòng Cảnh sát ma túy; Công an xã Phước Chỉ phát hiện Jheng Ren - Jie (SN 2000; quốc tịch: Đài Loan-Trung Quốc) có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Jheng Ren - Jie có mang theo một ba lô màu đen bên trong có chứa 6 túi nilon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng, Jheng Ren - Jie khai nhận đó là ma túy.

Jheng Ren - Jie khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông Trung Quốc (không rõ lai lịch) từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia về Việt Nam với tiền công 2.000USD. Khi Jheng Ren - Jie vừa vận chuyển ma túy qua biên giới thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Đối tượng bị khởi tố và bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh xử lý.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, xác định, số ma túy thu được của đối tượng là loại Ketamine, nặng 2kg. Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, hoàn tất hồ sơ, bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.