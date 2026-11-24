Vận chuyển 2kg Ketamine từ Campuchia vào Việt Nam để nhận 2000 USD tiền công
Ngày 24/11, Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa khởi tố đối tượng người nước ngoài về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Cơ quan này đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Tây Ninh xử lý….
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18/11, tại khu vực cột mốc 173/3 thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác gồm Đồn Biên phòng Phước Chỉ; Phòng Cảnh sát ma túy; Công an xã Phước Chỉ phát hiện Jheng Ren - Jie (SN 2000; quốc tịch: Đài Loan-Trung Quốc) có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.
Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Jheng Ren - Jie có mang theo một ba lô màu đen bên trong có chứa 6 túi nilon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng, Jheng Ren - Jie khai nhận đó là ma túy.
Jheng Ren - Jie khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông Trung Quốc (không rõ lai lịch) từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia về Việt Nam với tiền công 2.000USD. Khi Jheng Ren - Jie vừa vận chuyển ma túy qua biên giới thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, xác định, số ma túy thu được của đối tượng là loại Ketamine, nặng 2kg. Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, hoàn tất hồ sơ, bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Nguồn CAND: https://cand.vn/van-chuyen-2kg-ketamine-tu-campuchia-vao-viet-nam-de-nhan-2000-usd-tien-cong-post828577.html