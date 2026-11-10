Văn chương, âm nhạc và nhiếp ảnh cùng đối thoại trong 'Bóng hình Macondo'

Thông qua sự kết hợp giữa tiếng đàn piano và nghệ thuật nhiếp ảnh, “Bóng hình Macondo” đã mang đến góc nhìn mới về kiệt tác văn học, tạo nên không gian giao thoa giàu cảm xúc giữa văn chương, âm nhạc và hình ảnh. (Ảnh: Nhà hát Hồ Gươm)

“Bóng hình Macondo” được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” của nhà văn Colombia Gabriel García Márquez.

Xuất bản lần đầu năm 1967, "Trăm năm cô đơn" là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Gabriel García Márquez, người được trao Giải Nobel Văn học năm 1982. Câu chuyện về gia tộc Buendía tại ngôi làng Macondo huyền thoại đã trở thành biểu tượng của văn học Mỹ Latinh, khắc họa những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu, ký ức, thân phận con người và sự cô độc qua nhiều thế hệ.

Lấy cảm hứng từ thế giới văn học ấy, "Bóng hình Macondo" được hình thành từ ý tưởng của chuyên gia quản lý văn hóa Sonia Ezquerrena, kết hợp ba ngôn ngữ nghệ thuật: văn chương, âm nhạc và nhiếp ảnh. Không đi theo lối chuyển thể hay tái hiện nguyên vẹn nội dung tiểu thuyết, chương trình lựa chọn cách diễn giải giàu tính sáng tạo, để hình ảnh và âm thanh khơi gợi những liên tưởng về nhân vật, câu chuyện cùng thế giới hiện thực huyền ảo của Gabriel García Márquez.

Từng được giới thiệu tại nhiều không gian nghệ thuật quốc tế, “Bóng hình Macondo” mang đến trải nghiệm độc đáo khi kết hợp triển lãm nhiếp ảnh với hòa nhạc, nơi mỗi loại hình nghệ thuật mang dấu ấn riêng nhưng cùng hội tụ trong nguồn cảm hứng văn học.

Nghệ sĩ piano người Tây Ban Nha María José de Bustos đã mang đến cho khán giả Nhà hát Hồ Gươm những trải nghiệm mới mẻ qua sự kết hợp giữa âm nhạc, nhiếp ảnh và văn chương. (Ảnh: Nhà hát Hồ Gươm)

Điểm nhấn của chương trình là bộ ảnh chân dung do nhiếp ảnh gia người Colombia Óscar Perfer thực hiện, lấy cảm hứng từ những nhân vật tiêu biểu trong "Trăm năm cô đơn". Với kỹ thuật xử lý ánh sáng mang dấu ấn hội họa cổ điển, các tác phẩm tạo nên những chân dung giàu chiều sâu thị giác, gợi mở thế giới nội tâm cùng sắc thái huyền ảo của các nhân vật văn học.

Cùng với đó, nghệ sĩ piano người Tây Ban Nha María José de Bustos đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ qua sự kết hợp giữa âm nhạc, nhiếp ảnh và văn chương. Tiếng đàn của nữ nghệ sĩ qua những tác phẩm của Chopin, Debussy, Ravel và Brahms hòa quyện cùng các tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ Colombia Óscar Perfer, mở ra những góc nhìn mới về thế giới huyền ảo trong tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" của nhà văn Gabriel García Márquez.

Trong không gian nghệ thuật của Nhà hát Hồ Gươm, tiếng đàn piano của nghệ sĩ María José de Bustos hòa quyện cùng những bức chân dung qua ống kính nhiếp ảnh gia người Colombia Óscar Perfer. Nếu âm nhạc dẫn dắt cảm xúc thì hình ảnh khơi gợi những liên tưởng về nhân vật và bối cảnh trong tác phẩm. Sự đan xen giữa hai ngôn ngữ nghệ thuật tạo nên trải nghiệm đa giác quan, nơi âm thanh và hình ảnh hòa quyện, bổ trợ lẫn nhau, mang đến những cảm nhận mới mẻ và giàu cảm xúc.

Chương trình góp phần mở rộng trải nghiệm thưởng thức của công chúng, đồng thời giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn học, âm nhạc và nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế. (Ảnh: Nhà hát Hồ Gươm)

Khác với một buổi độc tấu piano hay triển lãm nhiếp ảnh thông thường, "Bóng hình Macondo" đặt âm nhạc, hình ảnh và văn chương trong một tổng thể nghệ thuật thống nhất. Khán giả không chỉ thưởng thức những tác phẩm piano đặc sắc, chiêm ngưỡng các bức chân dung nghệ thuật mà còn được mời gọi khám phá chiều sâu của một trong những kiệt tác văn học nổi tiếng thế giới.

Thông qua sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật, chương trình góp phần mở rộng trải nghiệm thưởng thức của công chúng, đồng thời giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn học, âm nhạc và nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế.

Chương trình “Bóng hình Macondo” tại Nhà hát Hồ Gươm góp phần làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để khán giả Thủ đô trải nghiệm những hình thức biểu đạt nghệ thuật mới mẻ, đa dạng.