Văn Chấn sẵn sàng khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng năm 2026

Hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng quy tụ chuỗi sự kiện mang đậm bản sắc bản địa.

Lãnh đạo xã Văn Chấn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP.

Ghi nhận tại sân sự kiện thôn Suối Giàng sáng 16/10, toàn bộ hệ thống sân khấu chính đã hoàn thành khớp nối. Tại khu vực sân UBND xã Suối Giàng cũ, 15 gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP địa phương và không gian Phiên chợ ẩm thực văn hóa vùng cao đã hoàn tất lắp đặt, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của đại biểu và du khách.

Ông Nguyễn Hữu Lực - Chủ tịch UBND xã Văn Chấn cho biết: “Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo lễ hội diễn ra trang trọng và chu đáo nhất”.

Khu vực cây chè tổ tại khuôn viên thôn Pang Cáng - nơi sẽ diễn ra Lễ tôn vinh vào sáng 17/10.

Cây chè tổ có tuổi đời khoảng 500 năm, biểu tượng cho sức sống và giá trị của thương hiệu chè Shan tuyết bản địa.

Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được tham gia các sự kiện: Lễ tôn vinh cây chè tổ tại khuôn viên thôn Pang Cáng (sáng 17/10); hoạt động livestream sao chè thủ công; chương trình Đêm tiệc trà Shan tuyết kết hợp trình diễn trang phục dân tộc diễn ra tối 17/10.

Xuyên suốt chuỗi sự kiện, địa phương tổ chức đan xen hội thi hái chè tại các vườn chè cổ thụ và nhiều trò chơi dân gian truyền thống. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chính quyền cơ sở hứa hẹn mang lại không gian trải nghiệm sinh động, qua đó quảng bá sâu rộng thương hiệu chè Shan tuyết Suối Giàng.