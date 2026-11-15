Văn Chấn quyết tâm đưa thương mại điện tử trở thành động lực phát triển kinh tế số

Theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 - 2030, xã Văn Chấn đặt mục tiêu có 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến; tốc độ tăng doanh số bán lẻ thương mại điện tử đạt 10 - 15%/năm, chiếm khoảng 10 - 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.

Đáng chú ý, 50% doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh; 60% giao dịch thương mại điện tử có hóa đơn điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt đạt 70% tổng số giao dịch thương mại điện tử.

Văn Chấn chú trọng xây dựng mã QR cho sản phẩm.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Văn Chấn tập trung hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng website, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến; ứng dụng mã QR, công nghệ truy xuất nguồn gốc, thanh toán điện tử

Xã cũng chú trọng đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến, nâng cao nhận thức về giao dịch an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người dân; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả và vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường mạng.

Xã Văn Chấn đặt mục tiêu có 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.

Ông Nguyễn Hữu Lực - Chủ tịch UBND xã Văn Chấn cho biết: "Phát triển thương mại điện tử là yêu cầu trong chuyển đổi số và là giải pháp quan trọng để mở rộng không gian phát triển kinh tế, đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Xã Văn Chấn sẽ quyết liệt chỉ đạo các ngành, các đơn vị phối hợp triển khai, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh từng bước thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, chủ động tham gia môi trường số. Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thương mại, góp phần thúc đẩy kinh tế số và nâng cao đời sống Nhân dân".

Cùng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn chủ động nắm bắt xu hướng, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiêu biểu như Hợp tác xã Suối Giàng đã chú trọng đưa các sản phẩm chè đặc sản lên các nền tảng số, tăng cường quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm và kết nối khách hàng thông qua môi trường trực tuyến. Cách làm này không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ, mà còn góp phần nâng cao giá trị, khẳng định thương hiệu sản phẩm địa phương trên thị trường.

Bà Lâm Thị Kim Thoa - Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng, xã Văn Chấn cho biết: "Nhờ chú trọng quảng bá và đưa sản phẩm lên các nền tảng số, sản phẩm chè của hợp tác xã đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Chúng tôi còn nhận được sự quan tâm, tìm hiểu và đặt mua sản phẩm của nhiều khách hàng nước ngoài như: Nhật Bản, Trung Quốc và Anh. Mỗi năm doanh thu của chúng tôi đạt khoảng 2 tỷ đồng. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, tạo động lực để hợp tác xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm chè Suối Giàng vươn xa hơn, từng bước khẳng định giá trị và thương hiệu chè đặc sản địa phương”.

Hợp tác xã Suối Giàng có doanh thu ổn định từ phát triển sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Nhờ giải pháp đồng bộ trong chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử, đến nay, tốc độ tăng GRDP của Văn Chấn đạt khoảng 12%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt khoảng 97% và khoảng 50 sản phẩm được đưa lên các sàn thương mại điện tử.