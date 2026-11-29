Với nhiều thanh niên Văn Chấn, khoác lên mình màu xanh áo lính là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào. Nhiều bạn trẻ đã chủ động viết đơn tình nguyện, mong muốn được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, học tập, rèn luyện và góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Văn Chấn tổ chức sơ tuyển cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Đến nay, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tiếp nhận 07 đơn tình nguyện nhập ngũ; cả 07 thanh niên đều có trình độ văn hóa 12/12. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng tuyển quân.

Địa phương phấn đấu 100% công dân trúng tuyển có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên và 100% thanh niên lên đường nhập ngũ viết đơn tình nguyện.

Trong số những thanh niên đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027 có Hoàng Anh Tú, sinh năm 2007, trú tại thôn Hồng Sơn. Với Tú, quyết định viết đơn tình nguyện xuất phát từ nhận thức về trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Công tác sơ tuyển được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan.

Tú chia sẻ: “Được nghiên cứu, học tập về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, em xác định rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của mọi thanh niên. Quân đội chính là trường học lớn, là nơi rèn luyện để tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị, giúp em trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội. Theo tiếng gọi của quê hương, em đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027 với mong muốn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con của xã Văn Chấn”.

Xác định tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố.

Phương châm “tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó” được quán triệt trong từng bước, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định pháp luật.

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2027, công tác rà soát, đối chiếu, xác minh được tiến hành kỹ lưỡng từ cơ sở. Các thôn, tổ dân phố phối hợp nắm chắc số lượng, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn và tình trạng của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quản lý chặt chẽ nguồn tuyển giúp địa phương chủ động tổ chức sơ tuyển, hạn chế bỏ sót công dân, bảo đảm các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ được xem xét đúng đối tượng, đúng quy định.

Thanh niên xã Văn Chấn viết đơn tình nguyện, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo Thượng tá Sùng A Súa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Văn Chấn, địa phương chú trọng thực hiện nghiêm từng khâu, từ rà soát nguồn, sơ tuyển đến quản lý công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Một điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2027 là xã bố trí hai địa điểm sơ tuyển tại hai khu vực, giúp thanh niên giảm thời gian, quãng đường đi lại.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Những quy định về độ tuổi, tiêu chuẩn, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân được phổ biến đến từng thôn, bản, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, giải đáp băn khoăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Cán bộ Trạm Y tế xã Văn Chấn tham gia sơ tuyển sức khỏe cho công dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lực - Chủ tịch UBND xã Văn Chấn cho biết: “Công tác tuyển quân có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới. Vì vậy, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã và trưởng các thôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện công tác sơ tuyển, khám sức khỏe công minh, trung thực, kết luận chính xác từng trường hợp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận. Đồng thời, tăng cường bám sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ”.

Cùng với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu được giao, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ.

Quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện chặt chẽ theo quy định.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần tự giác của thanh niên, Văn Chấn chủ động chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.