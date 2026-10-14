Văn Chấn giúp người dân an cư trên vùng đất mới

Sau gần 2 tháng chuyển về khu tái định cư thôn Kang Kỷ, xã Văn Chấn, gia đình ông Hảng A Gia đã dần ổn định cuộc sống, không còn nỗi lo sạt lở. Trên nền đất mới, căn nhà gỗ đã được dựng lên. Gia đình ông bắt đầu tính chuyện phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập.

Gia đình ông Hảng A Gia (thôn Kang Kỷ) rất phấn khởi, yên tâm khi chuyển đến nơi ở mới.

Ông Hảng A Gia (thôn Kang Kỷ, xã Văn Chấn) phấn khởi chia sẻ: “Được Nhà nước quan tâm, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, yên tâm khi chuyển đến nơi ở mới. Đường xá, điện nước được đầu tư khang trang. Gia đình tôi đang làm thêm chuồng gà, chuồng lợn để phát triển chăn nuôi, ổn định cuộc sống, không lo sạt lở nữa”.

Gia đình ông Sùng A Gia đang gấp rút hoàn thiện ngôi nhà cấp 4 hơn 100 m² tại khu tái định cư.

Cách đó không xa, căn nhà cấp 4 rộng hơn 100 m² của gia đình ông Sùng A Gia cũng đang khẩn trương hoàn thiện. Với mong muốn sớm ổn định nơi ở, gia đình ông tranh thủ từng ngày để hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu dọn về nhà mới trước Tết dương lịch.

“Trước đây, gia đình tôi sống ở khu vực gần đồi có nguy cơ sạt lở cao, mỗi khi mùa mưa đến đều rất lo sợ nên đã xin Nhà nước hỗ trợ di dời đến nơi ở mới an toàn hơn. Nay đến khu tái định mới, được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ, chúng tôi rất yên tâm. Khi hoàn thiện nhà ở, gia đình sẽ tập trung lao động, phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống”, ông Sùng A Gia vui vẻ nói.

Các hạng mục thiết yếu như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt và thoát nước cơ bản hoàn thành, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Khu tái định cư thôn Kang Kỷ được UBND tỉnh phê duyệt nhằm bố trí chỗ ở cho 73 hộ dân trong vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Dự án có diện tích gần 7 ha, khởi công từ tháng 8/2025. Đến nay, các hạng mục thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt và thoát nước cơ bản hoàn thành, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Văn Chấn cho biết: “Hệ thống đường giao thông, điện, nước và thoát nước tại khu tái định cư cơ bản bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho bà con. Hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. Thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp với các phòng, ban liên quan của xã hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất tại nơi ở mới cho các hộ dân".

Mỗi hộ dân được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng, có thêm kinh phí di chuyển, xây dựng nhà mới tại khu tái định cư Kang Kỷ.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu đồng để các gia đình có thêm kinh phí tháo dỡ, vận chuyển nhà cửa và từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Đến nay, đã có 20 hộ chuyển đến sinh sống tại khu tái định cư.

Tuy nhiên, do những hộ còn lại đa phần là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, khả năng tài chính hạn hẹp. Bên cạnh đó, đa số gia đình đang ở nhà gỗ truyền thống, khi tháo dỡ, vận chuyển dễ hư hỏng nhiều nên chưa thể chuyển đến nơi ở mới.

Trước thực tế đó, chính quyền xã Văn Chấn đang tiếp tục đến từng hộ nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, vận động người dân sớm di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, địa phương tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhiều hộ dân đã dọn về nơi ở mới, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Chấn cho biết: “Địa phương tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ những hộ còn khó khăn, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp giúp người dân phát triển sinh kế thông qua việc lồng ghép các chương trình mục tiêu và phát huy lợi thế sẵn có của địa phương. Để người dân yên tâm gắn bó lâu dài với vùng đất mới, xã sẽ tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ các mô hình sinh kế phù hợp, tạo thêm động lực xây dựng cuộc sống mới”.

Những căn nhà mới đang dần được hoàn thiện. Hành trình ổn định cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn khó khăn, nhưng với sự quan tâm của Nhà nước, sự đồng hành của chính quyền địa phương và nỗ lực vươn lên của mỗi gia đình, người dân khu tái định cư Kang Kỷ đang từng bước an cư, lạc nghiệp trên vùng đất mới.