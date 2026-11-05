Đoàn đại biểu Việt Nam trưng quốc kỳ sau khi di sản vào danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên do đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn tham dự. Theo đồng chí Phạm Văn Nghiêm, di sản văn bia Phố Hiến đáp ứng tiêu chí về tính xác thực, toàn vẹn, độc bản, có tầm quan trọng và ý nghĩa khu vực, có kế hoạch bảo quản, quản lý và tiếp cận khả thi.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (thứ 3 từ phải sang) tham dự sự kiện. (Ảnh: Cộng tác viên)

Cụ thể, văn bia phố Hiến gồm 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm (niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX), nằm tại di tích quốc gia đặc biệt phố Hiến. Nội dung các văn bia phong phú, từ ca ngợi hiền tài, cảnh đẹp, Phật pháp; ghi chép quá trình trùng tu đình, đền, chùa, đến những giao ước của cộng đồng.

Đây là nguồn sử liệu trực tiếp, có độ tin cậy cao, phản ánh quá trình hình thành, phát triển và hưng thịnh của thương cảng xưa qua các thời kỳ lịch sử.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhận ghi danh hồ sơ văn bia Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên vào danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Cộng tác viên)

Một điểm đặc sắc nổi bật của hệ thống văn bia Phố Hiến là tính đa dạng tộc người và sự giao thoa văn hóa sâu sắc. Bên cạnh các văn bia do người Việt tạo tác, còn có nhiều văn bia của cộng đồng người Hoa tại Đông Đô Quảng Hội, Thiên Hậu Cung... ghi danh các dòng họ và những người có công đóng góp xây dựng, trùng tu di tích. Những dòng chữ khắc trên đá đã tái hiện sinh động đời sống cộng cư, tinh thần hòa hợp, gắn bó giữa người Việt với các cộng đồng ngoại kiều, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đặc sắc của Phố Hiến trong lịch sử.