Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh bị phản ánh bất cập, Bộ Giáo dục yêu cầu rà soát

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các trường đại học, học viện và trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học rà soát, chấn chỉnh hoạt động đào tạo văn bằng 2.

Động thái này được đưa ra sau khi dư luận phản ánh công tác tổ chức đào tạo văn bằng 2 tại một số cơ sở còn bất cập, đặc biệt ở ngành Ngôn ngữ Anh, ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng giáo dục đại học.

Nhằm lập lại kỷ cương và bảo đảm liêm chính học thuật, Bộ yêu cầu người đứng đầu các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát chương trình, siết quản lý khối lượng học tập và thực hiện nghiêm Thông tư 56/2026/TT-BGDĐT.

Không để học dồn, học vượt trái quy định

Theo yêu cầu của Bộ, chương trình đào tạo trình độ đại học phải bảo đảm khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ. Các trường cũng phải rà soát việc áp dụng chuẩn đầu ra đối với đào tạo văn bằng 2, nhất là ngành Ngôn ngữ Anh; bảo đảm người học thực sự đạt năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu trước khi được công nhận tốt nghiệp.

Với người đã có bằng tốt nghiệp ở trình độ hoặc ngành đào tạo khác, khối lượng học tập được xác định trên cơ sở công nhận, chuyển đổi tín chỉ hoặc miễn trừ học phần theo quy định. Việc này phải dựa trên đánh giá học thuật, đối sánh chuẩn đầu ra, khối lượng và nội dung học tập, bảo đảm công bằng, minh bạch, không hạ thấp yêu cầu chất lượng chương trình.

Bộ Giáo dục chấn chỉnh đào tạo văn bằng 2, ngăn học dồn, học vượt trái quy định. Ảnh: Y khoa Pasteur

Một yêu cầu đáng chú ý là các trường phải kiểm soát chặt khối lượng học tập sinh viên đăng ký trong từng học kỳ. Mức đăng ký tối đa không được vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn, trừ trường hợp sinh viên có học lực từ loại khá trở lên.

Quy định này nhằm ngăn tình trạng người học đăng ký quá nhiều học phần, học dồn hoặc học vượt trái quy định, dẫn đến nguy cơ không bảo đảm thời gian và chất lượng tích lũy kiến thức.

Xử lý nghiêm thi hộ, gian lận bằng AI

Đối với đào tạo từ xa, Bộ yêu cầu các cơ sở phải có hệ thống quản lý học tập (LMS), học liệu số và cơ chế xác thực danh tính sinh viên. Các trường cần theo dõi tiến độ, đồng thời lưu trữ dữ liệu về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá.

Việc kiểm tra, đánh giá phải căn cứ chuẩn đầu ra, phản ánh được mức độ đáp ứng yêu cầu của người học ở từng học phần và toàn chương trình. Kết quả đánh giá từ xa chỉ được áp dụng khi bảo đảm tính trung thực, công bằng, khách quan tương đương hình thức trực tiếp; đồng thời không được chiếm quá 50% trọng số điểm học phần.

Bộ cũng yêu cầu các trường quy định cụ thể và áp dụng kỷ luật nghiêm đối với những hành vi gian lận nghiêm trọng, có tổ chức hoặc sử dụng công nghệ để gian lận. Các hành vi được lưu ý gồm nhờ người thi hộ, thi hộ, sử dụng trái phép trí tuệ nhân tạo (AI) và phương tiện công nghệ nhằm gian lận, can thiệp trái phép vào hệ thống LMS hoặc hệ thống điểm.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo phải thường xuyên rà soát, đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng, thực hiện trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng đào tạo. Những sai phạm nếu phát hiện phải được xử lý kịp thời.