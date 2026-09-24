Văn Bàn, Trấn Yên trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 254 đảng viên

* Xã Văn Bàn

Chiều 23/9, Đảng ủy xã Văn Bàn tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 67 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo xã Văn Bàn cùng các đảng viên và thân nhân.

Đợt này, các đảng viên Hoàng Văn Phương, Lương Thị Dục, Hoàng Thị Mai Phin và Trần Xuân Dũng lần lượt được trao tặng Huy hiệu 70, 60, 50 và 45 năm tuổi Đảng.

Đợt này, xã Văn Bàn có 67 đảng viên được trao, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Ngoài ra, 55 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Toàn ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đảng viên; mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

* Xã Trấn Yên

Ngày 24/9, Đảng ủy xã Trấn Yên tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 187 đảng viên có từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng; trong đó, 7 đảng viên được trao Huy hiệu từ 50 đến 65 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Trấn Yên chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến; đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng quê hương.

Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, gương mẫu trong cuộc sống và tích cực đóng góp cho địa phương.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng góp phần giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.