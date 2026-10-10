Văn Bàn tập huấn xây dựng nội dung số và livestream bán hàng thương mại điện tử

Lớp tập huấn diễn ra tại trụ sở hợp khối xã Văn Bàn, thuộc tiểu dự án “Tăng cường tiếp cận và ứng dụng số cho khối tư nhân, nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai”, nhằm hỗ trợ người dân nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Tại lớp tập huấn, giảng viên truyền đạt 7 nội dung trọng tâm về bán hàng trực tuyến và livestream, giúp học viên trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng nội dung số, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tiếp cận khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Giảng viên hướng dẫn học viên thực hành trực tiếp trên điện thoại thông minh.

Điểm nổi bật của lớp học là hình thức hướng dẫn thực hành trực tiếp trên điện thoại thông minh theo cách “cầm tay chỉ việc”. Qua đó, học viên làm quen với các thao tác cụ thể, từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn.

Thông qua lớp tập huấn, người dân, đặc biệt là nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số, có thêm kiến thức, kỹ năng để kinh doanh trên môi trường số, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Hoạt động góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân xã Văn Bàn.