Văn bản số 7314/BGDĐT-GDĐH thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 7314/BGDĐT-GDĐH về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.

Kế hoạch nêu nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học.

Huy động nguồn lực để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, tạo bước chuyển biến mạnh về chấtlượng đào tạo và nghiên cứu trong toàn hệ thống; chuẩn bị tốt các tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của giáo dục đại học (GDĐH), thực hiện đột phá chiến lượcvề nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, ngànhtrọng điểm.

Triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 -2035, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành theo Quyết định số 1810/QĐ-TTg ngày18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm học 2026 - 2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chủ đề thực hiện nhiệm vụ là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Các cơ sở đào tạo cụ thể hóa chủ đề này trong kế hoạch năm học, tập trung đổi mới tưduy quản lý và quản trị đại học, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; đánh giá kết quả thực hiện thông qua sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành mục tiêu và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

8 nhiệm vụ cụ thể đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm

Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm như sau:

1. Hoàn thiện chiến lược phát triển, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản trị nhằm đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học.

2. Tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài, đặc biệt cho các ngành STEM và những ngành trọng điểm khác; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cốt lõi cho giảng viên.

3. Hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2026 theo đúng quy định; đổi mới công tác tuyển sinh từ 2027 bảo đảm chất lượng và công bằng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục phổ thông.

4. Đổi mới, hiện đại hóa chương trình và phương thức đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động và nhu cầu học tập đa dạng của người học trong bối cảnh mới.

5. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đào tạo trình độ cao và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, chú trọng chất lượng và tác động xã hội.

6. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng tại cơ sở đào tạo, thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình gắn với tăng cường công tác kiểm tra và giám sát.

7. Tổ chức triển khai có hiệu quả và tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai nhiệm vụ theo các chương trình hành động của Chính phủ và các chiến lược, đề án, quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

8. Chủ động và phối hợp làm tốt công tác truyền thông, định hướng chính sách, gia tăng niềm tin của xã hội về phát triển giáo dục đại học và nâng cao vai trò của giáo dục đại học đối với phát triển đất nước, vùng và địa phương.

Toàn văn Công văn số 7314/BGDĐT-GDĐH về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm