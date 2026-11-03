Văn bản hợp nhất số 117/2026/VBHN-NĐ-NHNN: Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Văn bản hợp nhất số 117/2026/VBHN-NĐ-NHNN, ngày 28/10/2026 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh vàng, bao gồm: Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động sản xuất vàng miếng; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng.

Các quy định của Nghị định này không áp dụng đối với hoạt động khaithác và tinh luyện vàng của doanh nghiệp khai thác vàng.

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên lãnh thổ Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Toàn văn văn bản hợp nhất số 117/2026/VBHN-NĐ-NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng