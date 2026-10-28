VAMC - SAMC lan tỏa kinh nghiệm xử lý nợ xấu, tăng cường hợp tác với Lào

Đây không chỉ là hoạt động hợp tác nghiệp vụ giữa hai tổ chức có chức năng, nhiệm vụ đặc thù trong hệ thống tài chính - ngân hàng là VAMC và SAMC, chương trình còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực xử lý nợ xấu, góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Được Chính phủ Việt Nam thành lập năm 2013, trong bối cảnh nợ xấu tạo sức ép lớn đối với hệ thống ngân hàng, VAMC được giao thực hiện nhiệm vụ mua, quản lý và xử lý nợ xấu, góp phần hỗ trợ các tổ chức tín dụng lành mạnh hóa bảng cân đối tài chính, nâng cao chất lượng tài sản và khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế.

Trải qua hơn 13 năm xây dựng và phát triển, VAMC đã từng bước hình thành hệ thống nghiệp vụ tương đối toàn diện, từ mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, mua bán nợ theo giá trị thị trường đến thẩm định, định giá, quản lý và xử lý nợ, đấu giá tài sản, tư vấn, môi giới và kết nối nhà đầu tư thông qua Sàn giao dịch nợ.

Những kinh nghiệm này là cơ sở quan trọng để VAMC xây dựng nội dung đào tạo dành cho SAMC, trong đó chú trọng chia sẻ cả những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và bài học rút ra trong quá trình triển khai.

Hợp tác VAMC - SAMC góp phần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Theo chương trình đã thống nhất, các chuyên gia VAMC tập trung trao đổi bốn nhóm chuyên đề trọng tâm.

Thứ nhất, cơ chế mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt. Nội dung tập trung vào cơ sở pháp lý, điều kiện và quy trình mua nợ, cơ chế phát hành và quản lý trái phiếu đặc biệt, phương thức phối hợp giữa công ty quản lý tài sản với các tổ chức tín dụng, cũng như những ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai tại Việt Nam.

Thứ hai, phát triển Sàn giao dịch nợ và ứng dụng công nghệ, dữ liệu. Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành hạ tầng kết nối thị trường mua bán nợ, tổ chức công bố thông tin, kết nối nhà đầu tư; đồng thời trao đổi về định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu nợ xấu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động.

Thứ ba, mua bán nợ theo giá trị thị trường. Nội dung đào tạo đi sâu vào việc thu thập và đánh giá thông tin khoản nợ, khách hàng và tài sản bảo đảm; lựa chọn cơ hội đầu tư, thẩm định, định giá, xây dựng phương án mua nợ và triển khai các biện pháp quản lý, thu hồi, cơ cấu và xử lý khoản nợ sau mua.

Thứ tư, công tác thẩm định, quản trị rủi ro và phân cấp thẩm quyền. Các chuyên gia VAMC chia sẻ kinh nghiệm thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro, phân định trách nhiệm và thẩm quyền trong hoạt động mua bán, xử lý nợ; đồng thời trao đổi các vấn đề thực tiễn liên quan đến hợp đồng, pháp lý và giải quyết tranh chấp trong quá trình xử lý nợ xấu./.

Từ thực tiễn hoạt động tại Việt Nam, VAMC cho rằng xử lý nợ xấu hiệu quả cần được tiếp cận bằng những giải pháp tổng thể, đồng bộ, kết hợp giữa hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực tài chính, thẩm định và định giá, xây dựng cơ chế quản trị rủi ro, phát triển hạ tầng giao dịch, ứng dụng công nghệ và hình thành hệ thống dữ liệu đáng tin cậy. Các yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau; việc thiếu một cấu phần quan trọng có thể làm hạn chế hiệu quả của toàn bộ quá trình mua bán, xử lý nợ./.