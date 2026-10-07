VAMC muốn đưa Sàn giao dịch nợ thành 'đầu mối' của thị trường nợ xấu

Đưa Sàn giao dịch nợ từ nơi chủ yếu cung cấp thông tin về các khoản nợ cần bán trở thành nền tảng kết nối và tổ chức giao dịch của thị trường nợ xấu, kết nối tổ chức tín dụng, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), các tổ chức mua bán nợ, nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan. Đây là một trong 3 chuyển đổi lớn trong thời gian tới được ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC chia sẻ tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026, diễn ra chiều 7/10.

Ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC chia sẻ tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026. Ảnh: Bnews phát

Cùng với đó, VAMC xác định sẽ chuyển từ xử lý từng khoản nợ sang góp phần phát triển thị trường mua bán nợ và từ quản lý theo hồ sơ, nghiệp vụ riêng lẻ sang quản trị, phân tích, ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Theo ông Trần Trung Dũng, để Sàn giao dịch nợ thực hiện vai trò này, nền tảng giao dịch sẽ hướng tới kết nối tổ chức tín dụng có nhu cầu bán nợ với VAMC, các tổ chức mua bán nợ, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các quỹ đầu tư; đồng thời kết nối các tổ chức định giá, đấu giá, tư vấn pháp lý, kiểm toán, môi giới và các đơn vị có khả năng khai thác, tái cấu trúc tài sản.

Theo lãnh đạo VAMC, Sàn giao dịch nợ là một cấu phần quan trọng trong quá trình hình thành thị trường mua bán nợ. Muốn thị trường hoạt động, các khoản nợ và tài sản bảo đảm cần được chuẩn hóa thông tin, định giá, chào bán và tiếp cận bởi nhiều nhà đầu tư.

“Bài toán cốt lõi là dữ liệu và tính minh bạch của thông tin”, ông Trần Trung Dũng nói. Theo đó, nhà đầu tư chỉ tham gia khi họ có đủ thông tin để đánh giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tình trạng pháp lý và khả năng thu hồi; thị trường chỉ hình thành giá khi có đủ người mua, người bán và thông tin đáng tin cậy.

Vì vậy, VAMC sẽ từng bước chuẩn hóa, số hóa và hình thành cơ sở dữ liệu về nợ xấu và tài sản bảo đảm, tăng khả năng kết nối và khai thác dữ liệu từ các nguồn có liên quan theo quy định pháp luật.

Ông Trần Trung Dũng cho biết về dài hạn, xử lý nợ xấu cần chuyển từ việc từng tổ chức tín dụng tự xử lý hoặc thực hiện các giao dịch song phương sang phát triển một thị trường mua bán nợ có sự tham gia của nhiều chủ thể.

Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách tổng thể thị trường tài chính cũng đặt vấn đề phát triển thị trường mua bán nợ theo hướng hiện đại, minh bạch, có tính thanh khoản cao, gắn với phát triển và vận hành Sàn giao dịch nợ quốc gia trên nền tảng số.

Theo ông Trần Trung Dũng, việc xây dựng Sàn giao dịch nợ và phát triển thị trường mua bán nợ được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý mới theo Nghị định số 359/2026/NĐ-CP về thành lập, tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của VAMC.

Nghị định 359 tiếp tục xác định VAMC là doanh nghiệp đặc thù do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm xử lý nợ xấu và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế.

Nghị định đồng thời bổ sung các công cụ để VAMC tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý nợ. Ngoài mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam, VAMC được mua theo giá trị thị trường nợ xấu của tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

VAMC cũng được bổ sung hoạt động hỗ trợ các tổ chức tín dụng thu hồi, xử lý nợ và tài sản bảo đảm; tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp. Đối với khoản nợ mua theo giá trị thị trường, VAMC có thể giảm một phần nợ gốc nếu bảo đảm hiệu quả phương án mua nợ. Cơ chế tài chính và cơ chế phát hành trái phiếu cũng được hoàn thiện theo hướng tăng tính chủ động cho VAMC trong tổ chức mua và xử lý nợ.

“Định hướng của Nghị định 359 là tạo điều kiện để VAMC từng bước chuyển từ mua và thu hồi một khoản nợ sang xử lý tổng thể khoản nợ, tài sản bảo đảm và hỗ trợ phục hồi khách hàng vay”, ông Trần Trung Dũng nói.

Theo định hướng này, VAMC không chỉ tập trung xử lý từng khoản nợ mà còn tham gia phát triển thị trường, trong đó Sàn giao dịch nợ được xây dựng theo hướng trở thành nền tảng kết nối các chủ thể mua, bán và cung cấp dịch vụ liên quan đến nợ xấu.

Để thực hiện các nhiệm vụ mới, VAMC cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, quản trị, nguồn nhân lực, công nghệ và dữ liệu; đồng thời đầu tư hạ tầng Sàn giao dịch nợ, nâng cao năng lực định giá, đấu giá và quản trị rủi ro.

Theo ông Trần Trung Dũng, nguồn lực cho VAMC cần được nhìn từ nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giao. Nguồn lực không chỉ là vốn để trực tiếp mua nợ mà còn dành cho công nghệ, dữ liệu, hạ tầng Sàn giao dịch nợ, năng lực định giá, đấu giá, quản trị rủi ro và phát triển nguồn nhân lực.

“Mục tiêu cuối cùng không phải là VAMC lớn hơn, mà là năng lực xử lý nợ xấu của nền kinh tế tốt hơn; thị trường mua bán nợ minh bạch, thanh khoản hơn; các nguồn lực bị tồn đọng trong nợ xấu và tài sản bảo đảm được đưa trở lại nền kinh tế nhanh hơn”, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC khẳng định.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; quyết liệt xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh...

Tính đến ngày 30/9/2026 dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước.