Valverde giải cứu Real Madrid bằng siêu phẩm ở phút bù giờ

Real giành chiến thắng nghẹt thở tại Champions League. Ảnh: EPA.

Siêu phẩm sút xa ngoạn mục của Federico Valverde ở những giây bù giờ đã giúp Real Madrid nhọc nhằn đánh bại AEK Athens với tỷ số 3-2 tại lượt trận thứ tư Champions League. Màn rượt đuổi nghẹt thở trên đất Hy Lạp tiếp tục khẳng định bản lĩnh thép của Los Blancos mỗi khi rơi vào nghịch cảnh.

Hành quân đến chảo lửa ALLWYN Arena với phong độ thăng hoa, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho hướng tới việc duy trì mạch trận toàn thắng để sớm định đoạt vé đi tiếp. Đội chủ nhà AEK Athens dù bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt lại nhập cuộc với tinh thần không hề e sợ. Đại diện Hy Lạp chủ động dâng cao đội hình, liên tục áp sát quyết liệt khiến dàn sao áo trắng gặp vô vàn lúng túng.

Sự hưng phấn ấy nhanh chóng được cụ thể hóa bằng đòn phủ đầu choáng váng từ Aboubakary Koita. Sau pha làm tường khéo léo của cựu tiền đạo Real là Luka Jovic, Koita tự tin loại bỏ Marc Cucurella rồi tung cú sút chân trái sấm sét làm bó tay thủ thành Thibaut Courtois.

Bị dội gáo nước lạnh, Los Blancos nhanh chóng siết lại đội hình và gia tăng sức ép khủng khiếp về phía khung thành đối phương. Những nỗ lực vây hãm không ngừng nghỉ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cuối cùng cũng đem lại quả ngọt sau nửa giờ thi đấu. Đón đường chuyền thuận lợi từ cánh trái của Cucurella, Jude Bellingham có pha chạm bóng đầy ngẫu hứng vào góc xa, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục kiểm soát hoàn toàn cục diện với chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội. Tuy nhiên, hàng thủ lùi sâu và lăn xả của đội bóng áo vàng đen đã từ chối hàng loạt cơ hội ngon ăn từ phía Kylian Mbappe lẫn Vinicius Junior.

Mbappe và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi của AEK Athens. Ảnh: EPA.

Tấn công nhiều không ghi được bàn, đại diện La Liga đã phải trả giá đắt từ một pha phản công mẫu mực của đối thủ. Lại là Koïta khuấy đảo hàng lang biên trước khi chọc khe tinh tế cho hậu vệ Stavros Pilios băng lên dứt điểm chìm hạ gục Courtois. Bàn thắng thứ hai làm nổ tung các khán đài và đẩy thầy trò Mourinho vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Thế nhưng niềm vui của đội chủ sân ALLWYN Arena chẳng kéo dài được lâu bởi sự sơ hở nơi hàng phòng ngự. Tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của đối phương, Denzel Dumfries thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ để Mbappe đệm bóng cận thành gỡ hòa 2-2.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ khi đội khách dồn toàn lực tìm kiếm chiến thắng. Nhận bóng từ Brahim Diaz, tiền vệ vào chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương - Federico Valverde tung ra cú nã đại bác từ cự ly xa xé toang mành lưới Alberto Brignoli. Đánh mất điểm số ở khoảnh khắc quyết định, Koita mất bình tĩnh và nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng dữ dội với trọng tài sau tiếng còi mãn cuộc.

Thắng lợi nhọc nhằn giúp Real Madrid cùng PSG chia sẻ ngôi đầu bảng xếp hạng Champions League với thành tích 4 trận toàn thắng. Về phía AEK Athens, màn trình diễn kiên cường trước gã khổng lồ châu Âu cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh một suất trong nhóm 24 đội mạnh nhất.

Kết quả chung cuộc: AEK Athens 2-3 Real Madrid

Cầu thủ ghi bàn:

AEK Athens: Aboubakary Koita (12'), Stavros Pilios (75')

Real Madrid: Jude Bellingham (32'), Kylian Mbappe (78'), Federico Valverde (90+2')

Thẻ đỏ: Aboubakary Koita (90+5')

Đội hình ra sân:

Ảnh: BongDa.com.vn.