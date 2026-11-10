Valencia đang chết dần tại Mestalla

Gần 48.000 khán giả đến Mestalla tối 7/11 để chứng kiến lần cuối Real Madrid làm khách tại sân vận động hơn 100 năm tuổi. Họ chứng kiến đội nhà thua 0-3, trong một trận đấu mà Valencia gần như không đủ sức phản kháng. Federico Valverde, Arda Guler và Kylian Mbappe lần lượt ghi bàn, trước khi đội trưởng Jose Gaya bị truất quyền thi đấu ở cuối trận.

Thua Real Madrid không phải chuyện quá bất ngờ với Valencia lúc này. Điều đáng lo hơn nằm ở cách đội bóng chấp nhận thất bại, ngay trên sân nhà từng khiến nhiều ông lớn Tây Ban Nha phải e ngại.

Sau 12 vòng La Liga 2026/27, Valencia đứng thứ 19 với vỏn vẹn 9 điểm. Họ mới thắng hai trận, ghi 8 bàn và thủng lưới 20 lần. Một CLB từng hai lần liên tiếp vào chung kết Champions League giờ phải tính toán từng điểm để tránh xuống hạng.

Mestalla không còn khiến ai sợ

Mestalla từng là một trong những sân đấu khó chịu nhất Tây Ban Nha. Khán đài nằm sát mặt cỏ, người hâm mộ cuồng nhiệt và sức ép liên tục từ bốn phía từng khiến ngay cả Real Madrid hay Barcelona cũng phải dè chừng.

Nhưng những gì diễn ra mùa này hoàn toàn trái ngược. Sau 7 trận sân nhà, Valencia chưa thắng nổi lần nào, hòa 2 và thua 5. Họ chỉ ghi 3 bàn nhưng nhận tới 14 bàn thua. Đáng nói, Valencia kiếm được 7 điểm trong 5 chuyến làm khách, nhưng chỉ giành 2 điểm sau 7 trận tại Mestalla.

Barcelona từng vùi dập Valencia 5-0 hồi tháng 9. Real Sociedad thắng 3-2, Villarreal thắng 2-1, còn Real Madrid dễ dàng ghi ba bàn mà không để thủng lưới. Ngay cả trận hòa Athletic Bilbao 0-0 cũng chẳng mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Theo AS, Valencia có thành tích sân nhà tệ thứ hai La Liga, chỉ hơn Elche về số điểm, dù đối thủ này còn thi đấu ít hơn hai trận.

Tình cảnh hiện tại càng khó chấp nhận khi mùa 2026/27 được xem là lời chia tay Mestalla. Sân vận động đã gắn bó với Valencia hơn một thế kỷ, chứng kiến những chức vô địch và không ít đêm Champions League đáng nhớ. Giờ người hâm mộ phải đến sân với nỗi lo đội nhà tiếp tục thất bại.

HLV Javier Aguirre chưa thể cải thiện thành tích sân nhà của Valencia sau khi tiếp quản đội bóng.

Javier Aguirre được bổ nhiệm để cứu vãn tình hình, nhưng nhà cầm quân người Mexico chưa tạo ra khác biệt đáng kể. Sau 5 trận tại La Liga, ông mới giành 5/15 điểm. Riêng ba lần dẫn dắt Valencia tại Mestalla, Aguirre hòa một và thua hai trận.

"Tôi đã trải qua ba trận ở đây và chưa thắng trận nào. Điều này khiến tôi lo lắng. Chúng tôi chưa thể đảo ngược tình hình và cần tiếp tục làm việc", Aguirre thừa nhận sau thất bại trước Real Madrid.

Vấn đề của Valencia không đơn giản nằm ở tinh thần thi đấu. Đội bóng thiếu chất lượng ở nhiều vị trí, từ khả năng triển khai tấn công đến tổ chức phòng ngự. Theo StatsNext, Valencia chỉ tạo ra trung bình 0,9 bàn thắng kỳ vọng (xG) và thực hiện 9,8 cú sút mỗi trận, đều thuộc nhóm thấp nhất giải.

Javi Guerra thường xuyên phải xử lý bóng trong tình trạng thiếu phương án phối hợp, còn Arnaut Danjuma và Umar Sadiq không nhận đủ sự hỗ trợ. Trước Real Madrid, Valencia chỉ tung ra 4 cú sút và kiểm soát bóng chưa đến 32%.

Tờ Plaza Deportiva chấm phần lớn cầu thủ Valencia từ 2 đến 3 điểm sau trận. Pepelu không theo kịp Jude Bellingham, Pablo Maffeo nhiều lần bị vượt qua, trong khi Danjuma hứng chịu tiếng la ó từ chính khán giả nhà.

Valencia thua Real Madrid vì chênh lệch đẳng cấp. Nhưng khi một đội bóng liên tục mắc những sai lầm tương tự, vấn đề không còn nằm ở một trận đấu hay một vài cá nhân.

Valencia và cái giá của hơn một thập niên sai lầm

Valencia từng là niềm tự hào của bóng đá Tây Ban Nha. Dưới thời Rafael Benitez, họ vô địch La Liga các mùa 2001/02 và 2003/04, đồng thời đăng quang UEFA Cup năm 2004. Những Gaizka Mendieta, Santiago Canizares, David Albelda hay Roberto Ayala giúp Valencia đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào tại châu Âu.

Chức vô địch Cúp Nhà vua năm 2019, sau chiến thắng trước Barcelona, đến nay vẫn là danh hiệu lớn gần nhất của CLB. Kể từ cột mốc ấy, Valencia ngày càng tụt lại phía sau.

Peter Lim mua phần lớn cổ phần Valencia năm 2014, mang theo tham vọng đưa đội bóng trở lại Champions League. Hơn một thập niên trôi qua, Valencia liên tục thay HLV, chia tay các trụ cột và đánh mất vị thế ở La Liga.

Valencia thất bại 0-3 trước Real Madrid tại Mestalla, tiếp tục chìm sâu trong nhóm xuống hạng La Liga.

Theo El Pais, Valencia chỉ chi 9,4 triệu euro mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, thấp hơn 13 CLB khác tại giải đấu. Khoản nợ gần 380 triệu euro khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn trong việc tăng cường lực lượng.

Tháng 9, Valencia chia tay Carlos Corberan cùng giám đốc điều hành bóng đá Ron Gourlay. Aguirre được đưa về, còn Braulio Vazquez phụ trách công tác thể thao. Tuy nhiên, thay đổi người cầm quân khó giải quyết những vấn đề kéo dài từ nhiều năm trước.

Trên Cadena SER, nhà báo Fran Guaita nhận định Valencia khó phục hồi nếu Peter Lim tiếp tục nắm quyền kiểm soát. Bình luận viên Kike Mateu cũng cảnh báo nguy cơ xuống hạng đã trở nên rõ ràng, thay vì chỉ là lời đe dọa mỗi khi đội bóng trải qua chuỗi kết quả tệ hại.

Người hâm mộ Valencia hiểu rõ tình cảnh ấy. Sau thất bại 0-5 trước Barcelona hồi tháng 9, khoảng 2.000 CĐV tập trung bên ngoài Mestalla để phản đối ban lãnh đạo. Xe buýt chở đội bóng phải rời sân bằng lối khác dưới sự hộ tống của cảnh sát.

Dù vậy, hơn 40.000 người vẫn gia hạn vé mùa cuối cùng tại Mestalla, với tỷ lệ tái đăng ký lên tới 99,5%. Khán giả chưa quay lưng với Valencia, nhưng sự trung thành của họ không thể mãi bù đắp cho những sai lầm trong điều hành.

Valencia dự kiến chuyển sang Nou Mestalla vào mùa 2027/28. Sân mới có sức chứa gần 70.000 người, được kỳ vọng cải thiện nguồn thu và mở ra giai đoạn phát triển khác.

Tuy nhiên, một sân vận động hiện đại không thể giúp đội bóng chơi tốt hơn nếu cách quản lý và xây dựng lực lượng vẫn không thay đổi. Valencia hoàn toàn có thể mang những vấn đề cũ sang ngôi nhà mới.

Ngày 23/5/2027, Valencia dự kiến tiếp Elche trong trận sân nhà cuối cùng tại La Liga ở Mestalla. Người hâm mộ hẳn muốn một cuộc chia tay xứng đáng với lịch sử 104 năm của sân đấu, thay vì chứng kiến đội bóng phải tranh giành từng điểm để trụ hạng.

Mestalla rồi sẽ khép lại hành trình của mình. Nhưng với Valencia, điều đáng buồn hơn cả là đội bóng từng sáu lần vô địch Tây Ban Nha giờ không còn khiến các đối thủ e ngại. Những thất bại từng bị xem là cú sốc dần trở thành chuyện quen thuộc, và không ai biết cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài đến bao giờ.