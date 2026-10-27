Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phục vụ nhân dân

Đồng chí Chủ tịch UBND phường Phù Vân trao đổi, hướng dẫn người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thể hiện tinh thần gần dân, sát dân trong giải quyết công việc.

Hai hồ sơ đất đai và hành trình chờ đợi của người dân

Với đa số người dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chỉ là giấy tờ pháp lý quan trọng mà còn gắn với quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình. Vì vậy, những hồ sơ kéo dài qua nhiều năm luôn đặt ra yêu cầu phải được rà soát, xem xét thấu đáo và có hướng giải quyết rõ ràng. Tại phường Phù Vân, việc giải quyết hồ sơ của gia đình ông Trần Đức Hưởng và gia đình ông Đỗ Anh Liên là hai trường hợp cụ thể cho thấy yêu cầu đó.

Theo thông tin về hồ sơ, khu đất vườn của gia đình ông Trần Đức Hưởng có nguồn gốc được UBND xã Châu Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây giao từ năm 1998. Gia đình đã nhiều lần đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, gia đình tiếp tục đề nghị và được mời nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 23/7/2026.

Với gia đình ông Đỗ Anh Liên, thửa đất có quá trình sử dụng từ trước năm 1950. Mẹ ông mất năm 1998, không để lại giấy tờ hoặc di chúc liên quan đến thửa đất. Gia đình đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét nhưng việc giải quyết kéo dài qua nhiều năm. Đến ngày 28/8/2026, gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hai trường hợp có nguồn gốc và quá trình sử dụng đất khác nhau, nhưng cùng đặt ra yêu cầu phải xem xét kỹ hồ sơ, làm rõ các căn cứ liên quan và giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Với những thửa đất hình thành từ lâu, tài liệu có thể được lưu giữ qua nhiều thời kỳ, việc xác minh nguồn gốc, đối chiếu quá trình sử dụng thường đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn.

Khó khăn trong quá trình xử lý là điều cần được nhìn nhận khách quan, nhưng không thể thay thế cho trách nhiệm tìm hướng giải quyết. Khi hồ sơ chưa đủ căn cứ, người dân cần được hướng dẫn rõ nội dung cần bổ sung hoặc xác minh; khi phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý thông thường, các bộ phận liên quan cần kịp thời báo cáo, phối hợp để tháo gỡ. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu trong giải quyết những vụ việc kéo dài.

Từ Trung tâm Phục vụ hành chính công, vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu được gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trách nhiệm người đứng đầu thể hiện qua quá trình giải quyết

Trong quá trình xử lý những trường hợp trên, đồng chí Chủ tịch UBND phường Phù Vân đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức các hội nghị chuyên đề, đôn đốc các bộ phận liên quan tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tham mưu phương án xử lý và phối hợp thực hiện theo quy định.

20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các trường hợp hồ sơ tồn đọng, trong đó có hai gia đình ông Trần Đức Hưởng, ông Đỗ Anh Liên chính là kết quả cụ thể trong quá trình rà soát, chỉ đạo giải quyết những hồ sơ kéo dài qua nhiều năm, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Kết quả này cho thấy việc giải quyết hồ sơ đất đai không chỉ dừng ở khâu tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ mà còn đòi hỏi sự theo dõi, đôn đốc trong suốt quá trình thực hiện. Với những hồ sơ phức tạp, kéo dài, vai trò người đứng đầu thể hiện ở việc chỉ đạo xác định rõ vướng mắc, yêu cầu các bộ phận liên quan phối hợp và theo sát tiến độ giải quyết.

Trong lĩnh vực đất đai, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với tuân thủ quy định pháp luật. Những nội dung chưa đủ căn cứ cần được xác minh; những vấn đề vượt quá khả năng xử lý thông thường phải được báo cáo, phối hợp tháo gỡ theo đúng thẩm quyền. Người dân cũng cần được hướng dẫn rõ ràng để biết tình trạng hồ sơ và những nội dung cần phối hợp thực hiện.

Hai lá thư cảm ơn gửi đến Chủ tịch UBND phường cùng đội ngũ cán bộ, công chức Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường cũng là phản hồi trực tiếp từ người dân đối với quá trình đó. Người đứng đầu không làm thay công việc chuyên môn của cán bộ, công chức. Trách nhiệm quan trọng hơn là tổ chức bộ máy vận hành hiệu quả, phân định rõ nhiệm vụ, yêu cầu phối hợp, kiểm tra kết quả thực hiện. Khi chỉ đạo gắn với theo dõi, đôn đốc và trách nhiệm của từng bộ phận, những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn mới có điều kiện được xử lý kịp thời, đúng quy định.

Gắn cải cách hành chính với chất lượng phục vụ

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Phù Vân luôn chú trọng nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giao dịch.

Theo số liệu thống kê trong giai đoạn đầu triển khai mô hình, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 6.100 hồ sơ, trong đó có 6.097 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 99,95% (4 hồ sơ trễ hạn do hệ thống không đồng bộ kết quả).

Những con số này cho thấy tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến ở mức cao, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng xử lý, theo dõi tiến độ và khắc phục những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Phát huy kết quả đó, 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tiếp nhận trực tuyến 24.204/24.204 hồ sơ; 24.184 hồ sơ đã được giải quyết, trong đó 24.178 hồ sơ đúng hạn, trước hạn; 20 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết; 6 hồ sơ trễ hạn do lỗi đồng bộ của hệ thống.

Cải cách hành chính không chỉ được đo bằng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hay số hồ sơ giải quyết đúng hạn. Chất lượng phục vụ còn thể hiện ở việc người dân được hướng dẫn đầy đủ, được thông tin về tình trạng xử lý và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định. Với hồ sơ phức tạp, điều này càng quan trọng: cơ quan giải quyết cần chủ động theo dõi, làm rõ nội dung còn vướng mắc và thông tin phù hợp để người dân biết, phối hợp thực hiện.

Để đạt được yêu cầu đó, người đứng đầu chính quyền cần duy trì kiểm tra, đôn đốc; người đứng đầu các phòng, bộ phận trực thuộc phải có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể; cán bộ chuyên môn cần nâng cao chất lượng tham mưu và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm phục vụ vì thế không chỉ nằm ở khâu tiếp nhận hay trả kết quả, mà phải xuyên suốt quá trình giải quyết từng hồ sơ.

Những lá thư cảm ơn và bài học từ thực tiễn

Hai lá thư của gia đình ông Trần Đức Hưởng, ông Đỗ Anh Liên cảm ơn Chủ tịch UBND phường cùng tập thể cán bộ, công chức Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường không đại diện cho mức độ hài lòng của toàn thể người dân, nhưng là những phản hồi trực tiếp từ người dân, thể hiện sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, công tác hướng dẫn, tham mưu, phối hợp của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đặt trong bối cảnh UBND phường Phù Vân đã cấp 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các trường hợp hồ sơ tồn đọng, những phản hồi tích cực này góp phần cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc rà soát, chỉ đạo và thúc đẩy giải quyết những công việc còn vướng mắc.

Từ thực tiễn đó, có thể thấy trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ thể hiện ở việc ban hành chỉ đạo hay giao nhiệm vụ, mà còn ở khả năng nắm bắt vấn đề, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, thường xuyên kiểm tra tiến độ và kịp thời yêu cầu phối hợp tháo gỡ khó khăn. Cùng với đó, mỗi cán bộ, công chức phải chủ động trong tham mưu, hướng dẫn, xử lý hồ sơ, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tránh để những vướng mắc kéo dài mà không có hướng giải quyết rõ ràng.

Đối với chính quyền cơ sở, mỗi hồ sơ được giải quyết đúng quy định là một nhiệm vụ hoàn thành; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm là kết quả cụ thể của quá trình thực thi công vụ. Vì vậy, việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cần gắn liền với hiệu quả công việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần phục vụ Nhân dân, chứ không chỉ dừng lại ở những yêu cầu chung trong chỉ đạo, điều hành.

Từ 20 Giấy chứng nhận sử dụng đất được cấp đến hai lá thư cảm ơn của người dân, câu chuyện tại phường Phù Vân cho thấy những chuyển biến trong giải quyết công việc được tạo nên từ sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận. Khi người đứng đầu sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, đội ngũ chuyên môn chủ động phối hợp và mỗi hồ sơ được xem xét trên cơ sở quy định pháp luật, những vướng mắc tồn đọng có thêm điều kiện được tháo gỡ, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm. Đó cũng là thước đo thiết thực đối với trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong phục vụ Nhân dân.