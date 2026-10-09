Vai trò quan trọng của dữ liệu và công nghệ đối với thị trường bất động sản

Số hóa và ứng dụng công nghệ trong bất động sản để tạo nền tảng dữ liệu và quản lý thuận tiện. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Từ chuyển đổi số đến bất động sản số

Chuyển đổi số trong bất động sản đang vượt ra ngoài việc đưa hồ sơ, quy trình và thông tin lên môi trường điện tử. Vấn đề lớn hơn nằm ở việc xây dựng một hệ sinh thái có thể kết nối, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp, môi giới và người dân.

Đặc thù của bất động sản nằm ở lượng dữ liệu lớn và đa dạng, từ vị trí, quy hoạch, pháp lý, dự án, sản phẩm đến hạ tầng, tiện ích, giao dịch và nhu cầu thị trường. Khi các nguồn dữ liệu chưa được chuẩn hóa, kết nối và kiểm chứng, lượng thông tin lớn chưa đồng nghĩa với khả năng tạo ra giá trị.

Ngược lại, khi dữ liệu được tổ chức trong một hệ thống có khả năng liên kết nhiều lớp thông tin, cách tiếp cận bất động sản cũng có thể thay đổi. Thay vì chỉ dừng lại ở việc tìm một tin đăng, người dùng có thể có thêm cơ sở để tìm kiếm, đối chiếu và hiểu đầy đủ hơn về một bất động sản. Đây là bước chuyển từ số hóa thông tin sang hình thành một thị trường bất động sản số.

Ban tổ chức tặng hoa các chuyên gia tham dự tọa đàm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Một trọng tâm được đặt ra tại tọa đàm là cách dữ liệu có thể góp phần thay đổi việc tiếp cận và đánh giá bất động sản. Thay vì chỉ dựa trên một tin đăng với một số thông tin cơ bản, người dùng trong tương lai có thể cần một “hồ sơ số” toàn diện hơn về bất động sản, bao gồm các thông tin về vị trí, quy hoạch, pháp lý, dự án, sản phẩm, hạ tầng, tiện ích và diễn biến thị trường.

Ở góc độ nghiên cứu, Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Khi những dữ liệu này được chuẩn hóa và kết nối, AI có thể hỗ trợ con người xử lý và tương tác với khối lượng thông tin ngày càng lớn. Giá trị của công nghệ vì vậy không chỉ nằm ở khả năng đưa dữ liệu lên môi trường số, mà còn ở việc biến dữ liệu thành thông tin, tài sản để sử dụng, quản trị.

Từ góc nhìn này còn cho thấy, thị trường đang có bao nhiêu dữ liệu, mà là dữ liệu có thể tạo ra giá trị như thế nào cho người dân, doanh nghiệp và toàn thị trường.

Dữ liệu là nền móng, công nghệ là động lực

Chia sẻ ý kiến, ông Đồng Quin, Founder, CEO Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Bất động sản Revoland cho biết: Dữ liệu về một bất động sản có thể từng bước được hình thành như một “hồ sơ số”, bao gồm các lớp thông tin về tài sản, quy hoạch, pháp lý, giao dịch, thị trường và những dữ liệu liên quan trong phạm vi được phép kết nối và khai thác.

Khi dữ liệu được kết nối đủ sâu, AI sẽ trở thành lớp thông minh ở phía trên, giúp chuyển một hệ thống dữ liệu phức tạp thành những trải nghiệm đơn giản hơn cho người dân, doanh nghiệp và lực lượng môi giới.

Không gian mới yêu cầu việc tái cấu trúc không gian phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có lĩnh vực bất động sản. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, một thị trường bất động sản số không thể được xây dựng bởi một doanh nghiệp riêng lẻ. Nhà nước tạo ra khung pháp lý, chuẩn mực và cơ chế quản lý. Trường, Viện tạo ra tri thức và nghiên cứu. Doanh nghiệp công nghệ xây dựng hạ tầng số. Chủ đầu tư và doanh nghiệp bất động sản chuẩn hóa hoạt động và dữ liệu. Môi giới đưa thị trường vận hành trên môi trường số. Và người dân là trung tâm, đồng thời là người thụ hưởng cuối cùng.

Khi các thành phần này được kết nối, công nghệ không chỉ giúp thị trường vận hành nhanh hơn mà còn có thể góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và niềm tin.

Dữ liệu của thị trường bất động sản cần sạch-đúng-đủ để ứng dụng công nghệ vào quản lý. (Ảnh: Thế Anh)

Các ý kiến tại tọa đàm cũng có chung nhận định, nếu hôm nay chúng ta đang số hóa từng bất động sản, thì tương lai cần hướng tới số hóa cách cả thị trường vận hành. Đó không chỉ là câu chuyện của công nghệ. Đó là câu chuyện về cách Việt Nam xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch hơn cho thế hệ tiếp theo.

Tọa đàm cũng tập trung nhiều ý kiến cho thấy vai trò ngày càng lớn của dữ liệu và công nghệ trong quá trình chuyển đổi cách thị trường bất động sản Việt Nam vận hành, cách dữ liệu có thể trở thành nền tảng, công nghệ trở thành công cụ và chuyển đổi số tạo ra những phương thức tiếp cận, kết nối và vận hành mới cho thị trường.