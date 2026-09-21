Vai trò mới của Nam Em sau khi đoạt Á khôi

Nam Em là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, từng ghi dấu tại nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. Sau khi đoạt danh hiệu Á khôi 1 Miss Cosmo TP.HCM 2025, người đẹp sinh năm 1996 tiếp tục có những hoạt động mới trong lĩnh vực sắc đẹp.

Nam Em duy trì sức hút sau khi đoạt Á khôi 1 Miss Cosmo TP.HCM.

Mới đây, Nam Em thu hút sự quan tâm khi đảm nhận vai trò mới sau hơn nửa năm đoạt danh hiệu Á khôi 1 Miss Cosmo TP.HCM. Người đẹp chính thức trở thành giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026, đồng hành cùng ban tổ chức trong quá trình tìm kiếm gương mặt hội tụ nhiều yếu tố để đăng quang.

Đáng chú ý, Cần Thơ là địa điểm mang nhiều dấu ấn trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Nam Em. Người đẹp cho biết đây chính là nơi gắn bó với cô từ những ngày đầu bước chân vào showbiz. Năm 19 tuổi, Nam Em từng đăng quang một cuộc thi nhan sắc được tổ chức tại Cần Thơ. Khoảng một thập kỷ sau, cô trở lại Cần Thơ nhưng với vai trò hoàn toàn khác, đó là giám khảo một cuộc thi nhan sắc.

Nam Em cho biết cô xúc động khi trở lại vùng đất từng gắn với một dấu mốc quan trọng trong hành trình của mình. Lần này, người đẹp mong muốn tìm kiếm những thí sinh không chỉ có ngoại hình mà còn sở hữu kiến thức, khả năng giao tiếp và tư duy phù hợp với vai trò quảng bá văn hóa, du lịch.

"Tôi muốn tìm những gương mặt có tố chất để trở thành đại sứ, không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn có khả năng truyền cảm hứng", Nam Em chia sẻ.

Nam Em đảm nhận vai trò mới sau hơn nửa năm đoạt Á khôi 1 Miss Cosmo TP.HCM.

Bên cạnh vai trò giám khảo, Nam Em cũng có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình trở lại với các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Trước khi đoạt Á khôi 1 Miss Cosmo TP.HCM, người đẹp từng chuẩn bị tâm thế rời xa showbiz sau nhiều biến cố. Tuy nhiên, danh hiệu đạt được khiến cô có thêm cơ hội tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

"Bất ngờ là hào quang lại tìm đến. Hiện tại, tôi đang rất tận hưởng cuộc sống, công việc và không đặt nặng mình phải là ai, chỉ cần có việc để làm và những người bạn để tâm sự là hạnh phúc", Nam Em tâm sự.

Trong thời gian tới, Nam Em sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 để góp phần tìm ra gương mặt đăng quang. Cuộc thi tìm ra 36 thí sinh nổi bật, bước vào hành trình từ ngày 10 đến 21/11. Ban tổ chức dự kiến lần lượt chọn Top 25, Top 15 và Top 5+1 trước khi 3 thí sinh cuối cùng bước vào phần thi ứng xử.

Việc đảm nhận vai trò giám khảo đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý của Nam Em sau danh hiệu Á khôi 1 Miss Cosmo TP.HCM 2025. Với kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, từng đạt thành tích cao cùng thời gian hoạt động trong showbiz, người đẹp được kỳ vọng sẽ đóng góp những góc nhìn riêng trong quá trình đánh giá và lựa chọn thí sinh.