Vai trò đáng chú ý của 'Đội quân của Lula' trong bầu cử Brazil

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Lao động (PT) ở thành phố Sao Paulo ngày 2/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ở tuổi gần 81, ông Lula giành nhiệm kỳ tổng thống thứ tư sau khi đánh bại đối thủ cánh hữu Flávio Bolsonaro, Thượng nghị sĩ và là con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người hiện bị quản thúc tại gia. Trong vòng hai diễn ra ngày 25/10, ông Lula giành gần 52% số phiếu, dù từng bị đối thủ vượt lên trong vòng một cách đó ba tuần.

Đứng sau chiến dịch truyền thông số mang tên “Đội quân của Lula” là nghị sĩ André Janones, đại diện bang Minas Gerais. Lực lượng này vận động những người ủng hộ chia sẻ video, lan tỏa các hashtag và thuyết phục thêm cử tri tham gia bỏ phiếu. Số người theo dõi kênh tăng nhanh trong giai đoạn giữa hai vòng bầu cử, chỉ kéo dài 3 tuần, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của thông điệp tranh cử.

Sự nổi lên của “Đội quân của Lula” đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh các lực lượng bảo thủ ủng hộ ông Jair Bolsonaro từ lâu được xem là chiếm ưu thế trên không gian mạng Brazil, nhất là trên WhatsApp và Telegram. Mô hình vận động trực tuyến của phe cánh hữu từng tạo lợi thế đáng kể trong việc huy động người ủng hộ và định hình dư luận.

Thành công của chiến dịch cho thấy phe cánh tả Brazil có thể từng bước thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh trên các nền tảng số. Tuy nhiên, quy mô người theo dõi không đồng nghĩa với số phiếu trực tiếp được huy động, và vai trò của WhatsApp cần được nhìn nhận cùng nhiều yếu tố khác trong kết quả bầu cử.

Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Lula gọi nghị sĩ Janones là “vị tướng của chúng ta”, thể hiện sự ghi nhận đối với vai trò của lực lượng vận động trực tuyến trong chiến dịch tranh cử.