Vai trò dẫn dắt xây dựng hợp tác xã kiểu mới

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh tham quan mô hình trồng na của HTX CCB Mai Sơn, xã Mai Sơn. Ảnh: PV

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 3/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 và định hướng cụ thể của tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai gắn với thực tiễn, hỗ trợ toàn diện cho các HTX. Trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát và các thành viên; hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, đặc biệt là giải quyết bài toán thiếu vốn cho các HTX. Trong đó, Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn 5 HTX tham gia. Đồng thời, hỗ trợ gần 40 HTX tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại trên 20 tỷ đồng.

HTX Hưng Thịnh, xã Mường Bú là một trong những đơn vị tiên phong trong đổi mới hoạt động, đặc biệt là việc tăng cường mở rộng liên kết sản xuất, kết nối, tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Đình Hướng, Giám đốc HTX Hưng Thịnh, thông tin: HTX hiện có 30 thành viên, chuyên sản xuất, tiêu thụ rau, củ, quả sạch, liên kết với 50 HTX khác trên địa bàn tỉnh tiêu thụ nông sản. Vừa qua, đơn vị được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ vay 1,7 tỷ đồng giúp chúng tôi mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động.

Gian hàng trực tuyến của HTX Tây Bắc trên Shopee.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong chuyển đổi mô hình HTX kiểu mới tại Sơn La là tinh thần chủ động thích ứng với chuyển đổi số. Liên minh HTX tỉnh đã thay đổi phương thức hỗ trợ với phương châm lấy “thực tế” làm thước đo hiệu quả; duy trì và triển khai đồng bộ 3 hệ thống cốt lõi: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu HTX, phần mềm sản phẩm HTX và phần mềm chuyển đổi số cho hệ thống HTX. Đã có hơn 100 HTX được tập huấn chuyên sâu và ứng dụng công nghệ số vào quản trị. Liên minh HTX tỉnh còn phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cùng Công ty TNHH Sorimachi tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến qua Zoom, hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và phần mềm kế toán Waca. Riêng năm 2025, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ gần 900 triệu đồng chi phí bao bì, in tem, nhãn mác cho 30 HTX, giúp sản phẩm nông sản sau khi số hóa quy trình sản xuất dễ dàng gia nhập các chuỗi phân phối hiện đại. Đơn vị còn thường xuyên kết nối, hỗ trợ, đưa HTX tham gia hội chợ, tập huấn livestream, mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử.

Gian hàng của HTX Hưng Thịnh, xã Mường Bú tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đình Hướng

Chị Nguyễn Thị Yến Linh, Giám đốc HTX Tây Bắc, xã Yên Châu, chia sẻ: Được tham gia các lớp tập huấn về bán hàng trực tuyến do Liên minh HTX tỉnh và các cấp tổ chức, chúng tôi tiếp cận nhiều phương thức bán hàng mới, ứng dụng hiệu quả công nghệ số vào quảng bá, bán hàng. Hiện tại, HTX đang sản xuất 12 sản phẩm chế biến như tỏi đen, xoài sấy, chuối sấy, hoa đu đủ sấy... Ngoài kênh phân phối truyền thống, chúng tôi còn tăng cường quảng bá sản phẩm và bán hàng trên TikTok, Facebook, mở gian hàng trực tuyến trên sàn Shopee, lượng đơn hàng trực tuyến hiện chiếm khoảng 40% tổng số sản phẩm bán ra của HTX.

Hiện nay, toàn tỉnh có 6 liên hiệp HTX và 835 HTX với khoảng 42.000 thành viên, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch... Hiệu quả kinh tế từ việc đổi mới giúp doanh thu bình quân của mỗi HTX đạt khoảng 3,6 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân đạt 300 - 500 triệu đồng/năm (tăng 150% so với năm 2021). Định hướng trong thời gian tới, ông Mùi Anh Tiến, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm khẳng định vị thế của mô hình HTX kiểu mới; thu hút trí thức trẻ, thanh niên và phụ nữ khởi nghiệp tham gia. Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những điểm mới, đột phá của Nghị quyết số 20-NQ/TW và Luật HTX năm 2023 đến từng cán bộ, thành viên và người dân. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các HTX trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, định hướng mở rộng quy mô sản xuất, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực hoạt động của HTX.

Nhân viên HTX Tây Bắc, xã Yên Châu đóng gói sản phẩm.

Với sự chủ động, quyết liệt của Liên minh HTX tỉnh cùng tinh thần đổi mới sáng tạo từ chính các HTX, mô hình HTX kiểu mới tại Sơn La đang tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đưa khu vực kinh tế tập thể đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.