Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện ở Gyeongju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo hãng tin AP ngày 23/11, các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết cuối tuần trước, Phó Tổng thống Vance đã tăng cường tham gia nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thuyết phục hội đồng quản trị Nvidia chấp thuận việc ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo tập đoàn.

Các nguồn tin giấu tên cho biết Nhà Trắng đánh giá ông Vance, người từng làm việc tại Thung lũng Silicon trước khi bước vào chính trường, có đủ uy tín và kinh nghiệm để đảm nhiệm vai trò đại diện trong các cuộc tiếp xúc với hội đồng quản trị Nvidia, qua đó giúp các thành viên giải tỏa những e ngại liên quan đến việc đưa ông Huang trở lại.

Trong diễn biến bất ngờ ngày 23/11, hội đồng quản trị Nvidia đã quyết định đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO, dường như sau những tác động từ Tổng thống Trump. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi hội đồng quản trị từng từ chối đề nghị trở lại của ông Huang, nhân vật được xem là người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại tập đoàn sản xuất chip này.

Sự thay đổi quyết định diễn ra sau khi ông Huang thừa nhận có những mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, làm phát sinh những quan ngại liên quan đến vị trí lãnh đạo của ông tại tập đoàn.

Trong tuyên bố, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey C. Jones khẳng định: "Hội đồng quản trị tin rằng Jensen là người phù hợp nhất để lãnh đạo Nvidia, và việc đưa ông ấy trở lại là vì lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng của chúng tôi".

Trước đó, tối 22/11, Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi Nvidia đưa ông Huang trở lại vị trí CEO. Trả lời phỏng vấn kênh CNBC ngày 23/11, ông Trump khẳng định bản thân đóng vai trò quan trọng trong quyết định của hội đồng quản trị, đồng thời nhấn mạnh: "Tôi tin rằng sự can thiệp của tôi là rất quan trọng".

Tổng thống Mỹ cho biết đã trao đổi với ông Huang về khả năng trở lại vị trí lãnh đạo vào ngày 22/11. Theo ông Trump, ông Huang cam kết sẽ nỗ lực làm việc nhiều hơn trước đây. Ông cũng cho biết chính quyền Mỹ đã trấn an Nvidia rằng việc ông Huang trở lại không làm phát sinh bất kỳ quan ngại nào về an ninh quốc gia.

"Hội đồng quản trị đã quyết định thực hiện điều mà chúng tôi mong muốn", ông Trump nói. Dù không tiết lộ liệu có trực tiếp tham gia cuộc họp của hội đồng quản trị hay không, Tổng thống Mỹ cho biết: "Về cơ bản, tôi đã có người đại diện tại hội đồng quản trị".

Nvidia giữ vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp AI, hiện chiếm vị thế chi phối trên thị trường chip máy tính phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình AI. Tập đoàn này cũng duy trì nhiều quan hệ đối tác và đầu tư vào các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm chip của mình.

Tuy nhiên, việc trở lại vị trí CEO không đồng nghĩa với việc ông Huang chấm dứt đối mặt với các hoạt động giám sát. Ông vẫn có thể phải giải trình trước các cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ liên quan đến những vấn đề phát sinh từ vụ việc, cũng như nghi vấn chuyển hướng các dòng chip tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc.

Dự kiến, ông Huang sẽ làm việc với 3 ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ trong tuần tới. Các ủy ban này đang tiến hành điều tra những tác động của vụ việc đối với an ninh quốc gia.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng việc chính quyền Mỹ nhanh chóng thúc đẩy đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo càng cho thấy sự cần thiết phải có hành động từ phía Quốc hội.

Trong tuyên bố, ông Schumer khẳng định: "Đảng Dân chủ sẽ sử dụng toàn bộ thẩm quyền của mình để điều tra bất kỳ hành vi sai trái nào" liên quan đến chính quyền, cá nhân ông Huang, các lãnh đạo khác của Nvidia và "bất kỳ ai bán rẻ an ninh quốc gia vì lợi ích tài chính".

Về phần mình, ông Huang bày tỏ "vinh dự" khi trở lại Nvidia và tiếp nhận trọng trách với "sự khiêm nhường cao độ cùng cam kết mới". Ông đồng thời cảm ơn Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey C. Jones, Giám đốc điều hành tạm quyền Colette Kress cùng đội ngũ lãnh đạo tập đoàn vì đã điều hành công ty trong giai đoạn bất ổn vừa qua.

Ông Huang cũng gửi lời cảm ơn tới các nhân viên, cổ đông, lãnh đạo ngành công nghiệp và đối tác trên toàn thế giới vì sự ủng hộ dành cho mình, đặc biệt nhấn mạnh sự động viên từ gia đình. Ông cho biết mong muốn sớm trở lại công việc.

Ngày 23/11, ông Huang đã trở lại trụ sở Nvidia tại Thung lũng Silicon. Theo đoạn video do nhân viên ghi lại và được phát trên CNBC, nhiều nhân viên đã tập trung tại sảnh tòa nhà, reo hò chào đón ông.

Thông tin ông Huang trở lại vị trí CEO cũng tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Nvidia tăng 33%, lên mức 165,57 USD khi thị trường mở cửa ngày 23/11. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh lịch sử 239,24 USD ghi nhận trong tháng trước.

Diễn biến trên đã chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp của thị trường, vốn đẩy chỉ số S&P 500 vào vùng điều chỉnh. Trong phiên giao dịch đầu giờ chiều cùng ngày, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đồng loạt tăng mạnh, trong đó S&P 500 tăng 4,8%, Nasdaq tăng 6,6% và Dow Jones tăng 3,2%.

Việc một lãnh đạo công nghệ được đưa trở lại vị trí sau khi bị loại khỏi cương vị điều hành không phải là tiền lệ trong ngành. Ba năm trước, ông Sam Altman, đồng sáng lập OpenAI, cũng từng bị loại khỏi vị trí CEO sau một cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ công ty. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ông Altman đã được khôi phục chức vụ trước sức ép từ đông đảo nhân viên phản đối quyết định này.