Vai trò đặc biệt của Huỳnh Hiểu Minh tại Liên hoan Điện ảnh Bách Hoa Kim Kê 2026

Huỳnh Hiểu Minh là một trong những diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Mới đây, nam diễn viên thu hút sự chú ý khi được mời đảm nhận vai trò đặc biệt tại Liên hoan Điện ảnh Bách Hoa Kim Kê 2026.

Huỳnh Hiểu Minh đảm nhận vai trò đặc biệt tại Liên hoan Điện ảnh Bách Hoa Kim Kê 2026. (Ảnh từ Sohu)

Cụ thể, mới đây theo Sohu, buổi họp báo Liên hoan Điện ảnh Bách Hoa Kim Kê 2026 được tổ chức tại Bắc Kinh. Tại sự kiện, ban tổ chức thông báo liên hoan phim năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6/11 đến 10/11 tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Dịp này, Huỳnh Hiểu Minh được mời làm Đại sứ Truyền thông Quốc tế Kim Kê. Chia sẻ tại sự kiện, Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được trao trọng trách mới. Việc đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông Quốc tế Kim Kê đánh dấu thêm một hoạt động của Huỳnh Hiểu Minh bên cạnh công việc diễn xuất.

Huỳnh Hiểu Minh duy trì sức hút suốt nhiều năm qua.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ cuối thập niên 1990. Với ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, nam diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Huỳnh Hiểu Minh tham gia nhiều dự án truyền hình và từng bước khẳng định tên tuổi. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua vai Hứa Văn Cường trong Tân Bến Thượng Hải, tác phẩm giúp tên tuổi nam diễn viên được phổ biến rộng rãi.

Huỳnh Hiểu Minh cũng gây chú ý khi đảm nhận vai Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp, đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi. Những năm tiếp theo, Huỳnh Hiểu Minh góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm, Bên Nhau Trọn Đời...

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, Huỳnh Hiểu Minh còn tham gia nhiều dự án điện ảnh. Với vai diễn trong Liệt Hỏa Anh Hùng, Huỳnh Hiểu Minh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Bách Hoa Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 35. Anh cũng từng nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Kê lần thứ 29 nhờ vai diễn trong phim The Message (tạm dịch: Phong thanh).

Bên cạnh diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn tham gia sản xuất phim và xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế. Đời tư của anh cũng từng thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là cuộc hôn nhân với Angelababy và thông báo ly hôn vào năm 2022.

Sau nhiều năm hoạt động, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục duy trì sự hiện diện trong ngành giải trí Trung Quốc, đồng thời mở rộng các hoạt động liên quan đến điện ảnh và giao lưu văn hóa.