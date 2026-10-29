Vai trò của Y học gia đình trong chăm sóc sức khỏe toàn dân thời kỳ mới

Hội nghị quốc tế “Chăm sóc sức khỏe toàn dân thời kỳ mới: Vai trò của Y học gia đình” tổ chức sáng 29/10 tại Trường đại học Y Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Y học gia đình giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển hệ thống y tế Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển trọng tâm y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh theo Nghị quyết số 72-NQ/TW và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, y học gia đình được xác định là trụ cột quan trọng trong củng cố y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu và bảo đảm người dân được quản lý sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

Mô hình bác sĩ gia đình giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời là giải pháp hiệu quả trong quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch và các vấn đề liên quan già hóa dân số. Thông qua đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế, Trường đại học Y Hà Nội cùng các cơ sở đào tạo và Hội Bác sĩ Gia đình Việt Nam đang thúc đẩy chuẩn hóa năng lực hành nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng mạng lưới bác sĩ gia đình trên cả nước.

Hội nghị quốc tế “Chăm sóc sức khỏe toàn dân thời kỳ mới: Vai trò của Y học gia đình” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm hợp tác Việt Nam-Wallonie-Bruxelles. Với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Việt Nam, Vương quốc Bỉ và nhiều tổ chức học thuật, y tế trong nước và quốc tế, hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ ở góc độ chuyên môn mà còn ở phương diện hoạch định chính sách và phát triển hệ thống y tế.

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm về chính sách phát triển y học gia đình, đổi mới đào tạo theo chuẩn năng lực quốc tế, nâng cao năng lực quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến chăm sóc ban đầu, ứng dụng chuyển đổi số và các mô hình chăm sóc người cao tuổi, bệnh mạn tính tại cộng đồng.

Đặc biệt, hội nghị thúc đẩy đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, cơ sở đào tạo, cơ sở cung ứng dịch vụ y tế và chuyên gia trong, ngoài nước; đồng thời phối hợp Hội Bác sĩ Gia đình Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam, Hội Nội tiết-Đái tháo đường Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam và các hội chuyên ngành liên quan nhằm đề xuất Bộ Y tế ban hành các hướng dẫn thực hành lâm sàng tại tuyến y tế cơ sở theo hướng khả thi, dễ triển khai và có thể nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Ông Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh, phát triển y học gia đình không phải là xây dựng thêm một tuyến y tế mới, mà là đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng toàn diện, liên tục và lấy người dân làm trung tâm.

Đồng thời, cần phát huy mạng lưới y tế hiện có, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường vai trò của bác sĩ gia đình trong quản lý, điều phối chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa. Qua đó, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo đảm tính liên tục trong điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Cụ thể hóa chương trình AS ONE vì mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

Trong khuôn khổ hội nghị, Trường đại học Y Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Servier Việt Nam đã ký kết thỏa thuận khung chiến lược nhằm triển khai chương trình AS ONE giai đoạn 2026-2030, tập trung nâng cao năng lực quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại tuyến y tế cơ sở.

Thỏa thuận là bước tiếp theo cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 3/7/2026 giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trường đại học Y Hà Nội, Servier và các đối tác chiến lược quốc gia nhằm nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông, điều trị, quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có hơn 50% người bệnh đang điều trị đạt kiểm soát theo khuyến cáo chuyên môn - chương trình AS ONE.

Lễ ký kết thỏa thuận khung giữa Trường đại học Y Hà Nội và Công ty TNHH Servier Việt Nam. Tham dự có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, cùng Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; ông Aymeric Menard, Tổng Giám đốc Servier Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo công ty. (Ảnh: BTC)

Theo chương trình AS ONE, các bên sẽ phối hợp nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tuyến cơ sở; chuẩn hóa nền tảng đào tạo trực tuyến cho điều dưỡng; nghiên cứu mô hình quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường liên tuyến, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm; đồng thời tăng cường các hoạt động tầm soát, tư vấn và quản lý sức khỏe tại cộng đồng.

Lễ ký kết không chỉ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của chương trình AS ONE mà còn thể hiện cam kết hợp tác giữa các bên trong việc tăng cường năng lực quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở, hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả, bền vững và công bằng cho người dân Việt Nam.