Vai trò của tiêm kích F-16 trong các chiến dịch sau Chiến tranh Lạnh

Sau Chiến tranh Vùng Vịnh, tiêm kích F-16 tiếp tục được sử dụng trong các hoạt động tuần tra vùng cấm bay trên bầu trời Iraq.

Nhiệm vụ này kéo dài trong nhiều năm, đòi hỏi máy bay duy trì khả năng trực chiến, đánh chặn và phối hợp với hệ thống chỉ huy trên không.

Tại Balkan, F-16 tham gia các chiến dịch của NATO trong thập niên 1990. Trong chiến dịch Allied Force năm 1999 nhằm vào Nam Tư, máy bay thực hiện nhiều nhiệm vụ, gồm tuần tra chiến đấu, tiến công mục tiêu mặt đất, hỗ trợ lực lượng đồng minh.

Đồng thời chế áp hệ thống phòng không. Những nhiệm vụ này cho thấy F-16 đã vượt xa vai trò tiêm kích ban đầu.

Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, F-16 trở thành một thành phần quan trọng trong hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan và Iraq.

Máy bay thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ không phận, hỗ trợ lực lượng mặt đất, tấn công mục tiêu được xác định và phối hợp với các máy bay trinh sát, chỉ huy trên không.

Tại Afghanistan, địa hình phức tạp và khoảng cách xa giữa các căn cứ khiến nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng mặt đất đòi hỏi khả năng hoạt động kéo dài, phối hợp chặt chẽ với lực lượng dưới mặt đất và sử dụng vũ khí chính xác.

Tiêm kích F-16 có thể mang pod ngắm bắn, bom dẫn đường và pháo để đáp ứng những yêu cầu khác nhau.

Ở Iraq, máy bay tiếp tục được sử dụng trong các chiến dịch chống lực lượng vũ trang và bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Những kinh nghiệm tác chiến tại đây góp phần thúc đẩy việc nâng cấp thiết bị liên lạc, hệ thống định vị, cảnh báo và vũ khí.

Tuy nhiên, việc F-16 xuất hiện trong nhiều chiến dịch không có nghĩa máy bay luôn hoạt động độc lập.

Các nhiệm vụ thường được thực hiện trong một hệ thống tác chiến kết hợp, gồm máy bay cảnh báo sớm, tiếp dầu trên không, trinh sát, tác chiến điện tử và lực lượng mặt đất.

Qua các chiến dịch sau Chiến tranh Lạnh, F-16 thể hiện khả năng thích nghi với nhiều loại hình xung đột.

Vai trò của nó chuyển dần từ tiêm kích không chiến sang nền tảng đa nhiệm, có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong cùng một chiến dịch quân sự.