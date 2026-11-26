Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Ngày 25/11 (giờ địa phương), tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Geneva, Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tổ chức Hội thảo về vai trò của thương mại, sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo số trong lĩnh vực y tế. Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva dự và phát biểu tại hội thảo.

Tại sự kiện, Tổng Giám đốc của WHO, WIPO và WTO đã phát biểu khai mạc và nhấn mạnh ý nghĩa của vai trò của thương mại, sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo số trong lĩnh vực y tế - chủ đề chính được đưa ra tại hội thảo lần này.

Trong khuôn khổ hội thảo diễn ra 3 phiên thảo luận về chính sách y tế công cộng, sở hữu trí tuệ và thương mại nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, sản xuất sản phẩm y tế và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại phiên thảo về sản xuất sản phẩm y tế, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã chia sẻ những kết quả và định hướng phát triển ngành dược phẩm, với quy mô thị trường khoảng 7 tỷ USD, thuốc sản xuất trong nước chiếm khoảng 60% về số lượng sử dụng. Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược đặt mục tiêu đến năm 2030 đáp ứng 80% nhu cầu và 70% giá trị thị trường bằng thuốc sản xuất trong nước, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất vaccine, sinh phẩm và làm chủ công nghệ tiên tiến.

Với Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 được cập nhật năm 2026, Việt Nam chú trọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo hộ sở hữu trí tuệ và tiếp cận thuốc với chi phí phù hợp.

Việt Nam đã có những kinh nghiệm hợp tác thiết thực, tiêu biểu là việc doanh nghiệp dược Stellapharm tham gia các thỏa thuận cấp phép tự nguyện thông qua Medicines Patent Pool đối với thuốc điều trị Covid-19 và hợp tác với WIPO xây dựng bộ phận sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam mong muốn mở rộng các mô hình hợp tác này, tăng cường liên kết nghiên cứu-sản xuất, ứng dụng AI, phát triển chuỗi giá trị dược phẩm khu vực ASEAN và tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật của WHO, WIPO, WTO.

Đặc biệt, Việt Nam đề cao tính bổ trợ giữa cấp phép tự nguyện và các cơ chế linh hoạt của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS), hướng tới nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo và cung cấp thuốc với giá phù hợp cho người dân.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Các đại biểu tập trung trao đổi về thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và vận dụng các cơ chế linh hoạt của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ.

Đại diện Novartis chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm tiếp cận thuốc thông qua hợp tác nghiên cứu, sản xuất và phát triển hệ thống y tế. Từ năm 1999, Tập đoàn đã cung cấp hơn 1 tỷ liệu trình điều trị sốt rét, đồng thời đầu tư hơn 500 triệu USD trong 5 năm qua cho nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu.

Đại diện Mạng lưới các nhà sản xuất vaccine của các nước đang phát triển (DCVMN) cho biết, mạng lưới hiện quy tụ 40 nhà sản xuất vaccine tại 17 quốc gia, với 102 vaccine được WHO tiền thẩm định; đồng thời giới thiệu hợp tác với WIPO về sở hữu trí tuệ, nền tảng kết nối cấp phép công nghệ vaccine và ứng dụng AI trong nghiên cứu, sản xuất.

Diễn giả quốc tế đánh giá cao chiến lược phát triển ngành dược và định hướng xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ cân bằng của Việt Nam, bày tỏ mong muốn mở rộng mô hình hợp tác với Việt Nam và nhân rộng kinh nghiệm sang các quốc gia khác.