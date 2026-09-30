Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo với chủ đề "Cập nhật thực hành điều trị các bệnh lý tiêu hóa: Vai trò của probiotics trong điều trị H. pylori và IBS" vừa được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội, với sự tham gia trực tiếp của đông đảo bác sĩ, dược sĩ và kết nối trực tuyến tới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Thông tin cho biết, probiotic có thể được xem xét như một biện pháp hỗ trợ trong một số tình huống điều trị bệnh lý tiêu hóa. Với người nhiễm Helicobacter pylori, probiotic được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ cải thiện khả năng dung nạp phác đồ tiệt trừ và một số tác dụng không mong muốn liên quan đến điều trị. Đối với IBS, một số chủng probiotic có thể góp phần cải thiện triệu chứng ở một số người bệnh, song hiệu quả phụ thuộc vào từng chủng và tình trạng cụ thể.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: LQT.

Vai trò của probiotics trong điều trị HP

- Giảm tác dụng phụ: Kháng sinh diệt HP thường gây tiêu chảy, buồn nôn hoặc đắng miệng. Probiotics giúp cân bằng lại hệ vi sinh và giảm rõ rệt tình trạng tiêu chảy liên quan đến kháng sinh.

- Tăng tỷ lệ tiệt trừ: Một số chủng lợi khuẩn như Lactobacillus hay Saccharomyces boulardii giúp tăng hiệu quả làm sạch vi khuẩn HP của phác đồ điều trị.

- Cách dùng: Nên uống probiotics cách thời gian dùng kháng sinh khoảng 2 giờ để tránh việc kháng sinh tiêu diệt luôn lợi khuẩn.

Vai trò của probiotics trong điều trị IBS

- Cải thiện triệu chứng: Lợi khuẩn giúp giảm đau bụng, đầy hơi, chướng bụng và điều hòa nhu động ruột (cải thiện táo bón hoặc tiêu chảy).

- Phục hồi hàng rào ruột: Probiotics tăng cường độ bền vững của lớp niêm mạc ruột, giảm tình trạng viêm mức độ nhẹ ở thành ruột.

- Lựa chọn chủng phù hợp: Hiệu quả tùy thuộc vào từng chủng cụ thể (ví dụ dòng Bifidobacterium hay Lactobacillus), không phải loại men vi sinh nào cũng giống nhau.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc sử dụng probiotic cần dựa trên bằng chứng về từng chủng, chỉ định và mục tiêu điều trị, không thay thế phác đồ điều trị chuẩn đối với nhiễm H. pylori hay các bệnh lý tiêu hóa khác.

Hoạt động chuyên môn này đã cung cấp nhiều thông tin mới góp phần cập nhật điều trị các bệnh lý tiêu hóa, hỗ trợ cho các bác sĩ và dược sĩ thực hành tốt sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả trong công tác dược lâm sàng.