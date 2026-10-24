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Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Ngô Thế An

Đơn vị: Cán bộ Công an xã Tân Minh

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Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Ngô Thế An

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/vai-tro-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-trong-tuyen-truyen-lan-toa-thong-tin-tich-cuc-gop-phan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi-470999.html