Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Do áp lực lớn về nguồn vật liệu đá xây dựng, cùng những nguyên nhân bất lợi khác nên dự án trước nguy cơ khó về đích đúng kế hoạch, rất cần sự nỗ lực vào cuộc tháo gỡ khó khăn kịp thời từ An Giang.