Vai trò của du học sinh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống 'diễn biến hòa bình'

Ban Cán sự Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỉ niệm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: TUẤN ANH)

Du học sinh Việt Nam - lực lượng trẻ, có trình độ, thường xuyên tiếp xúc với môi trường thông tin đa chiều - vừa là mục tiêu bị nhắm tới, vừa có tiềm năng trở thành chủ thể tích cực trong cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng từ bên ngoài lãnh thổ.

Ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thay thế Nghị quyết 36-NQ/TW sau hơn 20 năm thực hiện. Nghị quyết xác định cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ là “nguồn lực chiến lược quan trọng”, là “cầu nối giữa Việt Nam với thế giới”, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đáng chú ý hơn, Nghị quyết đặt yêu cầu “chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài để trục lợi, gây chia rẽ trong cộng đồng… ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích quốc gia-dân tộc”.

Tinh thần đó cho thấy một định hướng rõ ràng: Người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, du học sinh nói riêng, không chỉ là đối tượng của chính sách chăm lo, bảo hộ, mà còn là chủ thể có trách nhiệm và có khả năng đóng góp vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Để vô hiệu hóa âm mưu chống phá mà du học sinh là mục tiêu, đồng thời phát huy vai trò “hạt nhân” của họ trên mặt trận tư tưởng, cần những giải pháp đồng bộ, cụ thể và phải được bắt tay triển khai ngay từ hôm nay, trước khi “khoảng trống” thông tin bị lấp đầy bởi những luận điệu sai trái.

Khi cuộc chiến tư tưởng không còn biên giới

Trên thế giới hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề mới phức tạp, khó lường, dẫn đến cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ diễn ra trong nước mà đã trở thành một “mặt trận” không biên giới trên không gian mạng toàn cầu. Ở trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống quan liêu, nạn tham nhũng, lãng phí, cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đang diễn biến ngày một tinh vi... Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và những đối tượng bất mãn, cực đoan ngày càng lợi dụng ưu thế của Internet, mạng xã hội xuyên biên giới để tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng không chỉ nhắm vào người dân trong nước mà còn hướng tới một đối tượng đặc biệt: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có hàng nghìn du học sinh - những người trẻ tuổi, năng động, có trình độ, thường xuyên tiếp xúc với môi trường thông tin đa chiều và dễ bị tác động bởi các luồng quan điểm trái chiều.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm Việt Nam có hàng chục nghìn học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập theo các chương trình học bổng, tự túc hoặc trao đổi. Cộng đồng du học sinh Việt Nam hiện diện ở hầu hết các quốc gia phát triển như Nga, Mỹ, Australia, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Đây là lực lượng có tiếng nói trên các diễn đàn học thuật, mạng xã hội quốc tế, đồng thời là những người trực tiếp trải nghiệm, so sánh và đánh giá về đất nước, chế độ. Chính vì vậy, họ vừa là đối tượng bị nhắm tới của các chiến dịch tuyên truyền chống phá, vừa có thể trở thành chủ thể tích cực trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ từ bên ngoài lãnh thổ.

Thực tế cho thấy, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng quốc tế thời gian qua diễn ra ngày càng tinh vi, có tổ chức và tập trung vào một số “điểm nóng” như: (1) Lợi dụng các sự kiện chính trị-xã hội trong nước (Đại hội Đảng các cấp, bầu cử, các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp…) để tung tin giả, xuyên tạc, kích động tâm lý bất mãn trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài; (2) Xâm nhập vào các hội nhóm, diễn đàn du học sinh trên Facebook, Telegram,… để đăng tải tài liệu, video, bài viết có nội dung chống phá, lôi kéo, chia rẽ; (3) Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, chiến dịch truyền thông tại các trường đại học, cộng đồng sở tại với luận điệu “bảo vệ nhân quyền”, “tự do ngôn luận”, nhưng thực chất là để bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam; (4) Khai thác tâm lý hoang mang, thiếu thông tin chính thống của một bộ phận du học sinh trẻ, mới ra nước ngoài, chưa có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những “điểm nóng” đó, cũng xuất hiện ngày càng nhiều “điểm sáng” - những du học sinh, nhóm du học sinh tự nguyện, chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái ngay trên “sân nhà” của đối phương. Họ không chỉ là những người học giỏi mà còn là những công dân có trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị, biết sử dụng kiến thức, kỹ năng và uy tín cá nhân để lan tỏa thông tin tích cực về Đảng, đất nước.

Có thể khẳng định, du học sinh Việt Nam có những đặc điểm rất phù hợp để trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng ở nước ngoài: (1) Ưu thế về ngôn ngữ và công nghệ: Họ sử dụng thành thạo ngoại ngữ, am hiểu các nền tảng mạng xã hội quốc tế, có khả năng tiếp cận và xử lý thông tin đa chiều, từ đó có lợi thế khi phản bác các luận điệu sai trái; (2) Ưu thế về uy tín và sự tin cậy: Là những người trẻ, có học vấn, đang học tập tại các trường uy tín, họ có uy tín nhất định trong cộng đồng học thuật và bạn bè quốc tế, từ đó có khả năng lan tỏa thông tin đúng đắn và tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; (3) Ưu thế về trải nghiệm thực tế: Họ trực tiếp sống, học tập và làm việc trong môi trường quốc tế, hiểu rõ những định kiến, hiểu lầm về Việt Nam, từ đó có thể đưa ra những phản hồi, giải thích phù hợp, giàu tính thuyết phục.

Từ những lợi thế ấy, du học sinh không còn là “đối tượng” thụ động cần được bảo vệ về tư tưởng, mà đã trở thành “hạt nhân” - những người trực tiếp góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ từ bên ngoài lãnh thổ. Mỗi bài viết, mỗi video, mỗi câu chuyện họ kể về quê hương chính là một viên gạch xây nên “thế trận lòng dân” vững chắc trên phạm vi toàn cầu.

Lễ kết nạp Đảng viên tại Chi bộ Đại học Tổng hợp Dầu khí Gubkin. (Ảnh: TUẤN ANH)

Những “hạt nhân” nơi xa xứ

Tại Liên bang Nga, Đảng bộ hiện có hệ thống tổ chức rộng khắp với các Đảng bộ bộ phận và Chi bộ trực thuộc tại nhiều thành phố lớn như Moskva, Yekaterinburg, Tyumen, Kazan... Điều đáng chú ý là sinh viên chiếm tỷ lệ phần lớn tại các Chi bộ. Điều này cho thấy công tác phát triển Đảng trong du học sinh ngày càng trở thành một phong trào thực chất, gắn với môi trường học tập và rèn luyện tại nước sở tại. Những đảng viên trẻ này không chỉ sinh hoạt Đảng theo định kỳ, mà còn là những người trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng ngay trong đời sống hằng ngày.

Thứ nhất, mô hình “Đảng-Đoàn-Hội” liên kết chặt chẽ, trong đó tổ chức Đảng làm hạt nhân lãnh đạo. Tại Nga, các tổ chức Đảng trong cộng đồng du học sinh không hoạt động biệt lập mà gắn bó mật thiết với các tổ chức Đoàn-Hội. Cấp ủy Đảng có vai trò định hướng nội dung, Đoàn-Hội tổ chức thực hiện, tạo thành một thể thống nhất từ tư tưởng đến hành động. Cách làm này giúp các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng không bị “khô cứng” mà thấm nhuần vào từng phong trào cụ thể: từ cuộc thi viết chính luận, tọa đàm học thuật, các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Đảng đến các hoạt động hướng về quê hương.

Thứ hai, mô hình “sân chơi học thuật gắn với chính trị tư tưởng” - biến việc học tập, nghiên cứu thành diễn đàn bảo vệ Đảng. Thay vì tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị theo hình thức truyền thống, các tổ chức Đảng-Đoàn-Hội tại Nga đã lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng vào các cuộc thi học thuật, hội thảo, tọa đàm khoa học, tham quan các địa chỉ đỏ hoặc các dự án nghiên cứu... Cách làm này vừa nâng cao trình độ chuyên môn, vừa rèn luyện bản lĩnh chính trị, vừa tạo ra sản phẩm có tính thuyết phục cao đối với cộng đồng học thuật quốc tế.

Thứ ba, mô hình “đổi mới truyền thông từ cơ sở: Đưa thông tin chính thống đến cộng đồng người Việt tại nước sở tại”. Cốt lõi của mô hình là biến công tác tư tưởng thành dòng chảy thường xuyên trong đời sống hằng ngày, thông qua vai trò cầu nối của các tổ chức chính trị-xã hội để cung cấp thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, thành tựu đất nước, đồng thời phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc. Mô hình còn gắn truyền thông trong nước với truyền thông đối ngoại khi nhiều tổ chức xây dựng nội dung bằng ngôn ngữ bản địa để giới thiệu về Việt Nam, về đường lối đổi mới của Đảng, góp phần định hình hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, truyền thông còn được phát triển mạnh mẽ khi mà du học sinh đã và đang trở thành “đại sứ văn hóa” giới thiệu những nét đẹp về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Từ những gian hàng ẩm thực, những tiết mục văn nghệ, những buổi thuyết trình về lịch sử, phong tục, đến những dự án nghiên cứu so sánh văn hóa… tất cả đều góp phần xây dựng thiện cảm, tạo sự đồng thuận và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng chính là một cách bảo vệ nền tảng tư tưởng từ gốc rễ.

Thứ tư, mô hình “mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên” - phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trẻ trong cộng đồng du học sinh. Bên cạnh sinh hoạt chuyên đề, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, cấp ủy Chi bộ còn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động cộng đồng: Chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia phong trào Đoàn-Hội; chủ động giúp đỡ sinh viên mới; giữ gìn hình ảnh, tác phong người đảng viên nơi xa xứ. Chính sự nêu gương trong đời thường ấy tạo nên sức hút tự nhiên, khiến quần chúng nhìn vào để phấn đấu, từ đó hình thành động cơ phát triển đúng đắn.

Mô hình này có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác tư tưởng, góp phần chuyển quá trình phấn đấu từ tự phát sang tự giác. Thay vì “tuyên truyền suông”, các đảng viên trẻ đã trở thành những tấm gương sống động. Khi một sinh viên Việt Nam tại Nga thấy bạn mình - người cùng học, cùng sinh hoạt - được đứng trong hàng ngũ của Đảng và thật sự trưởng thành, niềm tin và động lực phấn đấu sẽ đến một cách tự nhiên, gần gũi và bền vững hơn bất kỳ bài giảng lý thuyết nào. Đó chính là hiệu quả của “tuyên truyền bằng hành động”, của “nêu gương trong đời thường” - một phương thức giáo dục chính trị tư tưởng mang sức lan tỏa âm thầm mà mạnh mẽ.

Chi đoàn Công an Nhân dân, thuộc Đoàn cơ sở Saint Petersburg hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: TUẤN ANH)

Bên cạnh những điểm sáng, thực tiễn hoạt động tại Nga cũng bộc lộ những khó khăn mà bất kỳ mô hình nào khi nhân rộng cũng cần tính đến.

Thứ nhất, khó khăn về địa lý và điều kiện sinh hoạt. Nước Nga có phạm vi lãnh thổ rộng lớn, trải dài trên 11 múi giờ. Sinh viên Việt Nam tại các Trường đại học phân bố ở nhiều thành phố cách xa nhau. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về các hình thức sinh hoạt trực tuyến, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời cho thấy giá trị của những “đầu tàu” tại chỗ - những đảng viên, cán bộ Đoàn-Hội ở từng thành phố, từng trường, có thể duy trì kết nối, nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động ngay tại cơ sở, trở thành những “cánh tay nối dài” của Đảng ủy trong công tác tư tưởng. Bên cạnh đó, vào một số thời điểm, việc truy cập Internet và một số đường truyền tại Nga bị hạn chế, khiến việc học tập, trao đổi thông tin và triển khai nhiệm vụ từ cấp trên xuống cơ sở cũng gặp không ít khó khăn.

Thứ hai, khó khăn về áp lực học tập và kinh tế. Sinh viên Việt Nam tại Nga phải dành phần lớn thời gian cho việc học tập, nghiên cứu; nhiều bạn còn đi làm thêm để trang trải cuộc sống dẫn đến thời gian và tâm sức dành cho công tác tư tưởng vì thế bị hạn chế. Thực tế này cũng dễ dẫn đến tâm lý “đứng ngoài cuộc” ở một bộ phận sinh viên, nếu nội dung tư tưởng không được thiết kế phù hợp với nhịp sống và mối quan tâm thiết thân của các bạn.

Thứ ba, khó khăn về môi trường chính trị-văn hóa khác biệt. Sinh sống tại một quốc gia có thể chế chính trị và môi trường thông tin khác Việt Nam, du học sinh phải vừa giữ vững bản lĩnh, vừa hoạt động phù hợp với pháp luật nước sở tại. Khó khăn càng lớn khi tình hình quốc tế biến động phức tạp, nhất là cuộc xung đột tại Ukraine vẫn leo thang, khó lường. Thực tiễn tại Nga cho thấy, yếu tố then chốt để vượt qua là tính chính danh và sự hậu thuẫn của cơ quan đại diện ngoại giao. Các hoạt động tư tưởng được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đảng ủy, Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán vừa bảo đảm hợp pháp theo pháp luật sở tại, vừa tạo sự yên tâm cho du học sinh; đồng thời, duy trì kênh thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận là cách hiệu quả để củng cố bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ nơi xa xứ.

Giải pháp phát huy vai trò “hạt nhân” của du học sinh

Trên cơ sở phân tích thực tiễn và những bài học kinh nghiệm, để du học sinh Việt Nam thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng ở nước ngoài, cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

Nhóm giải pháp xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc cho du học sinh

Thứ nhất, trang bị “la bàn tư tưởng” trước khi ra nước ngoài. Cần đổi mới nội dung giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên trước khi đi du học, tập trung vào nền tảng lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng một cách thiết thực, gắn với những tình huống cụ thể mà du học sinh sẽ gặp phải. Mục tiêu là giúp người học có khả năng “tự soi chiếu đúng-sai, thật-giả” trước các luận điệu sai trái, thay vì chỉ ghi nhớ lý thuyết suông.

Thứ hai, rèn luyện tư duy phản biện khoa học. Cần trang bị cho du học sinh những kỹ năng sống còn trong môi trường thông tin đa chiều, giúp du học sinh không bị cuốn vào các luồng quan điểm trái chiều. Đồng thời, bồi dưỡng về tư duy phản biện khoa học.

Thứ ba, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc dựa trên tri thức và trải nghiệm thực tế. Cần cung cấp cho du học sinh những thông tin cập nhật, có hệ thống về thành tựu đổi mới của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại. Khi hiểu rõ thực tiễn Việt Nam, du học sinh sẽ dễ dàng nhận diện và phản bác những luận điệu phủ nhận thành quả, kích động chia rẽ, tạo tâm lý thất vọng .

Nhóm giải pháp tổ chức, kết nối và hỗ trợ du học sinh

Thứ nhất, củng cố vai trò của tổ chức Đảng, Đoàn, Hội tại nước sở tại. Các tổ chức này không chỉ là nơi sinh hoạt định kỳ mà phải trở thành “kênh thông tin chính thống” và “không gian văn hóa Việt Nam” giữa môi trường quốc tế rộng lớn. Cần duy trì các buổi sinh hoạt trực tuyến về tình hình trong nước, các diễn đàn thảo luận chính sách, giúp du học sinh nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng và có công cụ phản bác thông tin sai lệch.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh, phát huy mô hình “Đảng-Đoàn-Hội” liên kết chặt chẽ. Bài học từ Liên bang Nga cho thấy hiệu quả của việc cấp ủy Đảng định hướng nội dung, Đoàn-Hội tổ chức thực hiện, tạo thể thống nhất từ tư tưởng đến hành động. Cần nhân rộng cách làm này, biến công tác tư tưởng thành dòng chảy thường xuyên trong các phong trào cụ thể: Cuộc thi chính luận, tọa đàm học thuật, hoạt động hướng về quê hương,…

Thứ ba, xây dựng mạng lưới “đầu tàu” tại chỗ. Với đặc thù du học sinh phân bố rải rác ở nhiều thành phố, nhiều trường, cần xác định những đảng viên, cán bộ Đoàn-Hội nòng cốt tại từng địa bàn làm “cánh tay nối dài” của cấp ủy, có trách nhiệm duy trì kết nối, nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động ngay tại cơ sở. Đồng thời, cần linh hoạt hình thức sinh hoạt trực tuyến phù hợp với điều kiện địa lý và hạn chế về đường truyền Internet tại một số địa bàn.

Thứ tư, bảo đảm tính chính danh và tăng cường hậu thuẫn của cơ quan đại diện ngoại giao. Thực tiễn tại Nga cho thấy, các hoạt động tư tưởng được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đảng ủy, Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán vừa bảo đảm hợp pháp theo pháp luật sở tại, vừa tạo sự yên tâm cho du học sinh. Cần duy trì và mở rộng kênh phối hợp này, đồng thời xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hai chiều hiệu quả giữa cơ quan đại diện với cộng đồng du học sinh.

Nhóm giải pháp đổi mới nội dung, hình thức hoạt động tư tưởng

Thứ nhất, gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng với hoạt động học thuật, chuyên môn. Thay vì tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị theo hình thức truyền thống, cần lồng ghép nội dung tư tưởng vào các cuộc thi học thuật, hội thảo khoa học, dự án nghiên cứu, tham quan địa chỉ đỏ. Cách làm này vừa nâng cao trình độ chuyên môn, vừa rèn luyện bản lĩnh chính trị, vừa tạo ra sản phẩm có tính thuyết phục cao đối với cộng đồng học thuật quốc tế.

Thứ hai, thiết kế nội dung phù hợp với nhịp sống và mối quan tâm thiết thân của du học sinh. Thực tế cho thấy nhiều sinh viên phải dành phần lớn thời gian cho học tập và làm thêm, dễ dẫn đến tâm lý “đứng ngoài cuộc” nếu nội dung tư tưởng không gắn với lợi ích và mối quan tâm của họ. Cần chuyển từ “tuyên truyền” sang “đồng hành”, lồng ghép nội dung tư tưởng vào các hoạt động hỗ trợ học tập, kết nối nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm sống.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác truyền và phát huy vai trò “đại sứ văn hóa”. Cần khuyến khích du học sinh xây dựng nội dung để giới thiệu về Việt Nam, về đường lối đổi mới của Đảng, về thành tựu đất nước thông qua các hoạt động học thuật hoặc trên các diễn đàn, hội thảo, festival quốc tế. Đồng thời, phát huy các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, ẩm thực, thể dục thể thao… như một cách bảo vệ nền tảng tư tưởng từ gốc rễ, xây dựng thiện cảm và nâng cao vị thế Việt Nam.

Nhóm giải pháp phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên trẻ

Thứ nhất, cụ thể hóa yêu cầu nêu gương bằng hành động và kết quả thực chất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu “nêu gương bằng kết quả, hiệu quả công tác”, “tự soi, tự sửa”. Đối với đảng viên trẻ ở nước ngoài, nêu gương phải được thể hiện ở việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia phong trào Đoàn-Hội, chủ động giúp đỡ sinh viên mới hòa nhập, giữ gìn tác phong nơi xa xứ. Cấp ủy chi bộ giao nhiệm vụ rõ ràng, gắn với tiêu chí đánh giá cụ thể, để mỗi đảng viên ý thức được trách nhiệm của mình trong từng hành vi nhỏ nhất.

Thứ hai, phát huy lợi thế công nghệ của đảng viên trẻ trên không gian mạng. Khuyến khích mỗi đảng viên trở thành một “kênh truyền thông tích cực” để chia sẻ thông tin chính thống về chủ trương của Đảng và thành tựu đất nước, kịp thời phản bác luận điệu sai trái bằng lập luận có căn cứ và thái độ văn minh, lan tỏa hình ảnh đẹp về quê hương đến bạn bè quốc tế. Cần có cơ chế hỗ trợ tư liệu, định hướng nội dung để đảng viên trẻ không đơn độc trong “cuộc chiến thông tin”.

Thứ ba, ghi nhận, tôn vinh kịp thời để nhân rộng hiệu ứng nêu gương. Khi một sinh viên thấy bạn mình được đứng trong hàng ngũ của Đảng và thật sự trưởng thành, niềm tin và động lực phấn đấu sẽ đến một cách tự nhiên, bền vững hơn bất kỳ bài giảng lý thuyết nào. Cần biểu dương đảng viên trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động cộng đồng và đấu tranh tư tưởng; tổ chức diễn đàn để họ chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, biến việc noi theo tấm gương đảng viên trẻ thành động lực tự thân của cộng đồng du học sinh.

Thứ tư, nêu gương chỉ thật sự có sức nặng khi đảng viên trẻ thật sự tin vào lý tưởng mình theo đuổi và có đủ năng lực nhận diện, phân tích các vấn đề chính trị-tư tưởng. Cần đặc biệt chú trọng việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đối với đảng viên trẻ ở nước ngoài, việc quán triệt nghị quyết không thể tiến hành theo hình thức hành chính, mà cần gắn với đặc thù du học sinh: Sinh hoạt chuyên đề trực tuyến, tọa đàm khoa học kết hợp nội dung nghị quyết với chuyên môn, cung cấp tài liệu có hệ thống để tự nghiên cứu. Đồng thời, cần rèn luyện kỹ năng phản biện khoa học để đảng viên trẻ tỉnh táo trước luồng thông tin trái chiều, không dao động trước luận điệu xuyên tạc, và có khả năng chuyển hóa nội dung nghị quyết thành lập luận thuyết phục khi đối thoại với bạn bè quốc tế.

Nhóm giải pháp phối hợp liên ngành và tận dụng nguồn lực cộng đồng

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng đối với du học sinh cần sự tham gia đồng bộ của Ban Tuyên giáo, Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao. Cần xác lập cơ chế phối hợp thường xuyên, tránh chồng chéo và bảo đảm thông tin thống nhất, kịp thời.

Thứ hai, tận dụng nguồn lực trí thức kiều bào và mạng lưới chuyên gia. Theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW, cộng đồng người Việt ở nước ngoài là “nguồn lực chiến lược quan trọng”. Cần kết nối du học sinh với đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào tại nước sở tại để tạo môi trường học hỏi, định hướng nghề nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập, đồng thời tạo ra những “điểm tựa” tin cậy về mặt tư tưởng và nhận thức cho thế hệ trẻ.

Thứ ba, xây dựng cơ sở dữ liệu và kênh thông tin chính thống dành riêng cho du học sinh. Cần có một nền tảng thông tin tập trung, cập nhật thường xuyên về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến du học sinh và người Việt ở nước ngoài; đồng thời là nơi cung cấp công cụ, tư liệu phản bác các luận điệu sai trái một cách có hệ thống, dễ tiếp cận. Kênh thông tin này cần được thiết kế phù hợp với thói quen sử dụng mạng xã hội và trình độ ngoại ngữ của du học sinh tại từng địa bàn.

Các nhóm giải pháp trên cần được triển khai đồng bộ, linh hoạt theo đặc thù từng địa bàn, với nguyên tắc xuyên suốt là: lấy du học sinh làm trung tâm, biến họ từ “đối tượng” thụ động thành “chủ thể” chủ động; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc với tạo môi trường hoạt động thực chất, hấp dẫn; và bảo đảm sự hậu thuẫn chính danh từ các cơ quan đại diện để du học sinh yên tâm hoạt động, cống hiến.

Trong bối cảnh cuộc đấu tranh tư tưởng không còn giới hạn trong phạm vi lãnh thổ, du học sinh Việt Nam nói chung và du học sinh tại Nga nói riêng đã và đang trở thành lực lượng “hạt nhân” quan trọng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ bên ngoài đất nước.

Với hành trang tư tưởng vững vàng được hun đúc từ giáo dục, điểm tựa chắc chắn từ các tổ chức Đảng-Đoàn-Hội, tiếng nói mạnh mẽ từ truyền thông, cùng sự gắn kết bền bỉ sau tốt nghiệp, du học sinh sẽ trở thành phòng tuyến vững chắc, giữ trọn niềm tin vào con đường mà Đảng và nhân dân ta đã chọn.

Để biến tiềm năng ấy thành hiện thực, Đảng, Nhà nước và Chính phủ cần tiếp tục tin tưởng, đồng hành và hành động quyết liệt, để mỗi du học sinh không chỉ là một người học giỏi, mà còn là một chiến sĩ kiên cường, làm rạng danh trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững trận địa tư tưởng trong mọi thử thách của thời đại. Và chúng ta hoàn toàn có thể tự tin khẳng định rằng, dù ở bất cứ đâu, thế hệ trẻ Việt Nam vẫn luôn là một phần quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa.