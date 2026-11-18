Biểu tượng Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại hội nghị diễn ra ở thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ, 25 quốc gia, trong đó có Brazil và Gambia, đã công bố Tuyên bố về động vật hoang dã vì khí hậu, cam kết bảo vệ, bảo tồn và phục hồi các quần thể động vật hoang dã cùng môi trường sống của chúng, coi đây là nền tảng của các hành động ứng phó biến đổi khí hậu dựa trên cơ sở khoa học.

Ông Matt Collis, Giám đốc cấp cao phụ trách chính sách của Quỹ Quốc tế về Phúc lợi Động vật (IFAW), cho biết động vật hoang dã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các hệ sinh thái mà con người dựa vào để hấp thụ và lưu trữ carbon. Nếu thiếu các loài động vật này, những hệ sinh thái đó không thể vận hành hết tiềm năng. Tuy nhiên, vấn đề bảo tồn động vật hoang dã vẫn chưa được quan tâm đúng mức trong các cuộc thảo luận về khí hậu tại COP31. Theo ông, tuyên bố trên nhằm phát đi tín hiệu chính trị rằng bảo vệ động vật hoang dã cần trở thành một nội dung trong các cuộc đàm phán về khí hậu.

Các nhà hoạt động môi trường cho rằng động vật hoang dã không chỉ là đối tượng chịu tác động của biến đổi khí hậu mà còn có thể góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng này. Do đó, cần tăng cường sự gắn kết giữa các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.

Tuyên bố khuyến khích các quốc gia lồng ghép nội dung bảo tồn động vật hoang dã vào các kế hoạch khí hậu quốc gia, đồng thời tăng cường sự thống nhất giữa những kế hoạch này với các chiến lược bảo vệ đa dạng sinh học.

Một đồng thuận khoa học về mối liên hệ giữa động vật hoang dã và khí hậu, được 353 nhà khoa học đến từ 47 quốc gia ký kết và làm cơ sở cho tuyên bố trên, chỉ ra rằng việc bảo vệ các loài như voi rừng châu Phi và rái cá biển có thể góp phần tăng khả năng lưu trữ carbon của các hệ sinh thái.

Báo cáo cũng cho thấy, nếu các khu rừng hiện là nơi sinh sống của hổ bị mất đi loài động vật này, lượng khí thải carbon sẽ cao hơn 9% và khả năng hấp thụ carbon sẽ giảm 28% so với mức ghi nhận hiện nay.

Phát biểu tại một phiên thảo luận, Bộ trưởng Môi trường, Khí hậu và Động vật hoang dã Zimbabwe Evelyn Ndlovu nhấn mạnh động vật hoang dã cần được xem là "đồng minh tự nhiên" trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bà cho rằng các loài động vật chính là những "kiến trúc sư" của hành tinh, bởi khi chúng biến mất, các hệ sinh thái sẽ suy yếu.

Theo bà Ndlovu, việc nhấn mạnh vai trò của động vật hoang dã không có nghĩa xem bảo tồn thiên nhiên là giải pháp thay thế cho việc cắt giảm nhanh chóng và bền vững lượng khí thải, mà nhằm giúp các hành động ứng phó biến đổi khí hậu trở nên toàn diện, hiệu quả hơn và phù hợp với quy luật vận hành của thế giới tự nhiên.