Vai trò của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền trên mạng xã hội
Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một kênh thông tin quan trọng, việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân đang có thêm một phương thức nhanh chóng, trực tiếp và gần gũi. Tại Nghệ An, nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đang phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền hiệu quả trên mạng xã hội.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/vai-tro-cua-can-bo-dang-vien-trong-tuyen-truyen-tren-mang-xa-hoi-10352351.html