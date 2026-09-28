Vai trò của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền trên mạng xã hội

Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai với nhiều hình thức thiết thực. Qua đó, 2.644 lượt trẻ em được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng.