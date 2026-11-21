Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada, TS Julie Nguyen, Chủ nhiệm Sáng kiến Canada-ASEAN thuộc Trung tâm nghiên cứu châu Á của Đại học York, cho rằng các doanh nhân và trí thức người Việt tại Canada có thể giúp doanh nghiệp hai nước tận dụng cơ hội này thông qua việc tìm hiểu thị trường, giới thiệu đối tác và xác định nhu cầu hợp tác trong từng lĩnh vực.

Theo TS Julie Nguyen, việc Canada thúc đẩy quan hệ với ASEAN xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng. Dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng khiến Đông Nam Á trở thành thị trường được doanh nghiệp Canada quan tâm. Với Việt Nam, việc hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược sẽ tạo nền tảng để phát triển hợp tác. Hiệp định thương mại tự do Canada–ASEAN khi có hiệu lực sẽ bổ sung khuôn khổ để doanh nghiệp hai nước mở rộng quan hệ kinh doanh ở khu vực.

TS Julie Nguyen cho rằng một trong những việc doanh nghiệp Canada cần làm khi tiếp cận thị trường Việt Nam là tìm được người am hiểu nhu cầu của khách hàng, cách làm việc và môi trường kinh doanh tại địa phương. Qua tiếp xúc với các hội doanh nghiệp ở Toronto, Mississauga và Markham, bà nhận thấy một số doanh nghiệp công nghệ Canada muốn tìm đối tác tại Việt Nam và cần những đầu mối có thể hỗ trợ họ trong giai đoạn đầu. Doanh nhân người Việt tại Canada có thể giới thiệu các đối tác phù hợp, đồng thời giúp doanh nghiệp trong nước hiểu rõ hơn về công nghệ, năng lực và kỳ vọng của phía Canada.

TS Julie Nguyen dẫn trường hợp bà Fadwa Mohanna, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc One 37 ID, doanh nghiệp Canada hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nhận diện. Qua giới thiệu của một thành viên ban lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Toronto, bà Mohanna được mời phát biểu tại một hội thảo về trí tuệ nhân tạo và công nghệ ở Toronto. Sau đó, được kết nối với Thương vụ Việt Nam tại Ottawa và sang Việt Nam tìm hiểu thị trường. Theo TS, trường hợp này cho thấy một mối liên hệ qua hội doanh nghiệp địa phương có thể giúp công ty Canada tiếp cận đầu mối thương mại và tìm hiểu trực tiếp nhu cầu tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, mạng lưới người Việt tại Canada có thể giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận các hội doanh nghiệp, trường đại học và chuyên gia sở tại theo từng nhu cầu cụ thể. Bà Julie Nguyen cho rằng khi trao đổi với đối tác Canada, phía Việt Nam cần nêu rõ công nghệ đang tìm kiếm, nơi dự kiến ứng dụng và đơn vị có thể tham gia triển khai. Chẳng hạn, với một dự án công nghệ nông nghiệp, doanh nghiệp Canada cần biết giải pháp sẽ được áp dụng ở khâu nào trong quá trình sản xuất và cơ sở nào có thể phối hợp để thử nghiệm. Những thông tin đó cũng giúp phía Việt Nam đánh giá mức độ phù hợp của công nghệ với điều kiện sản xuất trong nước.

Bên cạnh kết nối doanh nghiệp, TS Julie Nguyen còn lưu ý vai trò của các nhà khoa học và chuyên gia người Việt trong việc chuẩn bị nội dung hợp tác. Bà dẫn các nghiên cứu về công nghệ nông nghiệp của PGS Đặng Đức Huy tại Đại học Trent và những hoạt động hợp tác với Việt Nam của Đại học Concordia. Từ các mối quan hệ trong giới nghiên cứu, doanh nghiệp và trường đại học hai nước có thể tìm được nhóm chuyên môn phù hợp để cùng đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ, xây dựng đề tài nghiên cứu hoặc tổ chức đào tạo nhân lực. Sự tham gia của các chuyên gia am hiểu điều kiện ở cả hai nước có thể giúp các bên xác định sớm yêu cầu cần đáp ứng trước khi triển khai dự án.

Khoáng sản thiết yếu cũng là lĩnh vực mà TS Julie Nguyen đánh giá có triển vọng. Canada có kinh nghiệm về khai thác và chế biến khoáng sản, trong khi Việt Nam đang phát triển các ngành điện tử, thiết bị điện và công nghiệp hỗ trợ. Hai bên có thể bắt đầu bằng việc kết nối doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu để tìm hiểu khả năng hợp tác về chế biến sâu, vật liệu mới và đào tạo nhân lực. Khác biệt về tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và chính sách đầu tư cần được trao đổi từ sớm để doanh nghiệp có căn cứ đánh giá tính khả thi của từng đề xuất.

Theo TS Julie Nguyen, trong thời gian tới, Canada và ASEAN sẽ hoàn thiện các bước để tiến tới ký kết hiệp định; các hội doanh nghiệp và mạng lưới trí thức người Việt tại Canada có thể tổ chức những cuộc gặp theo ngành, dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam. Khi một doanh nghiệp trong nước tìm được đối tác có thể cùng thử nghiệm công nghệ hoặc đào tạo nhân lực cho một dự án cụ thể, mạng lưới người Việt có thể giúp chuyển cơ hội từ khuôn khổ thương mại Canada-ASEAN sang hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.