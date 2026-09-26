Vai trò cấp ủy trong tăng trưởng 2 con số

Cán bộ xã Hải Châu khảo sát, tháo gỡ khó khăn cho người dân trong phát triển, mở rộng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Ảnh: Mai Hoa

Từ lợi thế, mở không gian phát triển

Xã Hải Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Diễn Hoàng, Diễn Mỹ, Diễn Kim và Hùng Hải, thuộc vùng bãi ngang ven biển Diễn Châu trước đây. Xuất phát điểm chưa có nhiều nền tảng tạo đột phá, song với hơn 13 km bờ biển và tuyến đường kinh tế ven biển đi qua, xã Hải Châu có dư địa để mở ra những động lực tăng trưởng mới từ du lịch, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và kinh tế biển.

Từ nhận diện đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu tăng trưởng bình quân 13-14%/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu, cấp ủy không lựa chọn cách phát triển dàn trải mà tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo động lực và sức lan tỏa.

Theo đồng chí Lê Đức Phát - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Châu: Địa phương xác định 3 hướng trọng tâm: Phát triển du lịch - thương mại tại Hòn Câu, Đồng Ghềnh; dịch vụ - thương mại dọc tuyến đường kinh tế ven biển; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Cùng với đó là phát triển kinh tế biển gắn với chế biến thủy sản; chuyển đổi cây trồng có giá trị cao, sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng cường liên kết, phát triển kinh tế hộ và hợp tác xã.

Nuôi trồng thủy sản là một trong hướng kinh tế trọng tâm của xã Hải Châu. Ảnh: Mai Hoa

Đáng chú ý, Đảng ủy xã ban hành Đề án số 07 về phát triển du lịch biển gắn với du lịch nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Không chỉ khai thác lợi thế bãi biển, xã Hải Châu hướng tới kết nối biển với di tích, không gian văn hóa tâm linh, làng nghề và sản phẩm đặc trưng để hình thành các sản phẩm, tour, tuyến du lịch; trong đó, Hòn Câu được xác định là điểm cần tạo chuyển biến căn bản.

Từ quan điểm đó, hơn 200 ki-ốt nhếch nhác, xuống cấp ven biển Hòn Câu đã được kiên quyết xử lý, xóa bỏ để chỉnh trang cảnh quan, tạo điều kiện thu hút đầu tư. “Muốn có động lực mới thì trước hết phải giải quyết những điểm nghẽn cũ”, đồng chí Lê Đức Phát nhấn mạnh.

Cán bộ xã Hải Châu kiểm tra việc thi công hệ thống thoát nước trong khu dân cư. Ảnh: Mai Hoa

Đảng ủy xã Hải Châu cũng ban hành Đề án thu hút đầu tư gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng; ưu tiên các tuyến giao thông kết nối Hòn Câu với các điểm văn hóa, tâm linh. Từ khi vận hành xã mới, xã Hải Châu đưa 53 công trình vào kế hoạch đầu tư công; hiện 15 công trình, dự án đang thực hiện và 9 công trình đã có chủ trương đầu tư. Đến cuối tháng 8/2026, giải ngân gần 56/71,6 tỷ đồng, đạt 78,2%.

Xác định quản trị tốt nguồn lực là điều kiện quan trọng để tạo tăng trưởng bền vững; cấp ủy xã Hải Châu ban hành 2 nghị quyết về tăng cường quản lý đất đai, đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Đến cuối tháng 8, hơn 90% dữ liệu đất đai đã được rà soát, chuẩn hóa. Một yêu cầu khác được xã Hải Châu đặt ra là đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp - những chủ thể trực tiếp tạo ra tăng trưởng.

Từ giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ tiếp cận chính sách đến tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, địa phương chú trọng xử lý sớm những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời, chủ động phối hợp với các cấp, ngành để giải quyết những điểm nghẽn vượt thẩm quyền. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Để đảm bảo tăng trưởng 2 con số, bên cạnh xác định các lĩnh vực có khả năng tạo động lực và sức lan tỏa để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các điểm nghẽn; cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường quản lý nguồn lực đất đai và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Đồng chí Lê Đức Phát - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Châu

Từ thực tiễn xã Hải Châu cho thấy, tăng trưởng 2 con số không thể chỉ trông chờ vào một dự án hay lợi thế đơn lẻ, mà đòi hỏi sự cộng hưởng giữa tư duy phát triển đúng, lựa chọn đúng không gian và tổ chức thực hiện quyết liệt. Mục tiêu tăng trưởng được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, tiến độ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Cấp ủy thường xuyên kiểm tra, nghe tiến độ, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh. Kết quả 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của xã Hải Châu ước đạt 12,35% là minh chứng bước đầu.

Để bảo đảm tăng trưởng 2 con số trong cả giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao UBND xã tham mưu xây dựng nghị quyết chuyên đề “Các giải pháp đảm bảo, thực hiện tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026-2030” thực hiện trong năm 2026 với những nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, đảm bảo xã Hải Châu giữ vững nhịp tăng trưởng và hình thành những động lực phát triển mới.

Cán bộ xã Hải Châu khảo sát, quy hoạch phát triển du lịch khu vực Hòn Câu sau giải tỏa. Ảnh: Mai Hoa

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Hiện nay, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp rất cụ thể.

Đối với phường Hoàng Mai, trong định hướng không gian phát triển của tỉnh, Hoàng Mai - Đông Hồi được xác định là cực tăng trưởng phía Bắc, gắn với công nghiệp, cảng biển, năng lượng, logistics, dịch vụ và đô thị ven biển. Vì vậy, yêu cầu tăng trưởng nơi đây không chỉ đặt ra ở quy mô một phường mà còn gắn với vai trò của địa bàn trong cả không gian kinh tế phía Bắc của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Hoàng Mai xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13-14%/năm; đồng thời, đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người và cải thiện chỉ số chuyển đổi số. Kết quả 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng của phường ước đạt 14,98%.

Khu công nghiệp Hoàng Mai II đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt hơn 91%. Ảnh: Mai Hoa

Có được kết quả đó, theo chia sẻ của đồng chí Phạm Văn Hào - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Cấp ủy, chính quyền đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và địa phương. Đến nay, KCN Hoàng Mai I đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 94,5%; KCN Hoàng Mai II hơn 91%. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thu hút và đẩy nhanh triển khai các dự án.

Một số dự án được thu hút và triển khai trong 9 tháng đầu năm, như Nhà máy nhôm Nam Phát; Nhà máy Sản xuất pin, ắc quy Vân Long; Dự án mở rộng Nhà máy Thiên Năng giai đoạn 2…; góp phần từng bước khai thác hiệu quả hạ tầng khu công nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hay Nhà máy Sản xuất bột canxi cacbonat nặng Yabashi Việt Nam khánh thành trong tháng 6/2026, bổ sung thêm năng lực sản xuất vào không gian công nghiệp của địa phương.

Cán bộ phường Hoàng Mai tìm hiểu khả năng tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Với xã Thuần Trung, để “kéo” tăng trưởng lên 2 con số, theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Mẫu Lương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công nghiệp phải là một trong những động lực mới, trong đó, cụm công nghiệp Lạc Sơn được mở rộng lên trên 73 ha là hạt nhân tăng trưởng quan trọng.

Xã Thuần Trung đang tích cực phối hợp với nhà đầu tư giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng, đồng thời xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp. Hiện ngoài Nhà máy May Kido Vinh đang hoạt động, tạo việc làm ổn định cho hơn 4.000 lao động, trên địa bàn đang triển khai Dự án Nhà máy Sản xuất bao bì Hoa Sen và Dự án Sản xuất, kinh doanh lâm sản gỗ Nguyên Nghĩa.

Cán bộ xã Thuần Trung khảo sát, nắm bắt điều kiện, môi trường làm việc và thu nhập của người lao động trong cơ sở may mặc trên địa bàn xã. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với công nghiệp, xã Thuần Trung đang nhìn rộng hơn về không gian phát triển khi nằm trong định hướng quy hoạch chung đô thị mới Đô Lương để phát triển dịch vụ, thương mại. Xã Thuần Trung cũng đang tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng giá trị trên một đơn vị diện tích.

Những mô hình trồng dâu - nuôi tằm, nuôi lươn không bùn, mở rộng cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ và từng bước số hóa thủy lợi đều hướng tới một mục tiêu: Cùng một diện tích đất nhưng tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, ổn định hơn.

Các mũi trọng tâm đảm bảo tăng trưởng 2 con số ở Thuần Trung là phát triển công nghiệp, dịch vụ - thương mại và nông nghiệp hàng hóa; gắn đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đồng chí Nguyễn Mẫu Lương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuần Trung

Một nhiệm vụ khác được xã Thuần Trung đặt trong mối quan hệ trực tiếp với năng lực tăng trưởng là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Với cách nhìn này, cải cách hành chính không chỉ nhằm nâng chất lượng phục vụ người dân mà còn phải góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để các nguồn lực xã hội được đưa vào nền kinh tế.

Cán bộ xã Thuần Trung kiểm tra mô hình nuôi và cung ứng giống tằm trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Ở quy mô toàn tỉnh, tăng trưởng 2 con số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,5-11,5%. Điều đó đặt ra yêu cầu vừa tăng tốc trong những tháng cuối năm, vừa tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy, tại xã Kim Bảng. Ảnh: Mai Hoa

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng năng suất và chất lượng; đồng thời, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trực tiếp cản trở dòng vốn và năng lực sản xuất như giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công, hạ tầng khu công nghiệp, dự án tồn đọng, thủ tục đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Cùng với đó là phát huy vai trò các ngành, địa phương và các cực tăng trưởng, chuyển lợi thế về không gian, hạ tầng và nguồn lực thành dự án, sản phẩm, việc làm và nguồn thu.

Trong yêu cầu đó, vai trò của cấp ủy không chỉ dừng ở việc đề ra mục tiêu, mà quan trọng hơn là lãnh đạo tổ chức thực hiện, phân công rõ trách nhiệm, kiểm tra tiến độ và kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn. Tăng trưởng 2 con số vì thế cũng là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành và kiến tạo phát triển của cấp ủy các cấp.