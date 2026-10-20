Vai trò cấp ủy kiến tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân

Kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. (Ảnh: THANH PHONG)

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa chủ trương thành chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát huy tiềm năng, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Cụ thể hóa nghị quyết bằng cách làm sáng tạo

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã xây dựng Kế hoạch hành động số 165-KH/TU, ngày 4/6/2025, xác định đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn, thị trường, khoa học và công nghệ; hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, khắc phục cơ chế “xin-cho” và tư duy “không quản được thì cấm”. Kế hoạch hành động yêu cầu gắn nhiệm vụ với sản phẩm cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Những nỗ lực này góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 42.260 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó có 3.840 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 48.300 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 2,4 tỷ USD, nâng tổng vốn FDI đăng ký trên toàn tỉnh lên khoảng 15,3 tỷ USD. GRDP của tỉnh ước tăng 10,01%, xếp thứ 11 trong 34 tỉnh, thành phố.

Theo số liệu được cung cấp, cơ chế “luồng xanh 24 giờ” có 279 trong tổng số 284 hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn, đạt hơn 98%; cả 12 hồ sơ thực hiện theo cơ chế “luồng xanh 50%” đều được giải quyết đúng hạn, trước hạn.

Để tạo thêm thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, từ chủ trương, định hướng của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo để đổi mới cách tiếp cận với cộng đồng doanh nghiệp. Mô hình “Cà-phê doanh nhân” ra đời, tạo không gian để lãnh đạo địa phương trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, trao đổi và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn; các kiến nghị thuộc thẩm quyền được chuyển đến cơ quan chức năng xử lý.

Để thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tỉnh chuẩn hóa 2.100 thủ tục hành chính, thí điểm cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%” từ ngày 1/4/2026. Theo số liệu được cung cấp, cơ chế “luồng xanh 24 giờ” có 279 trong tổng số 284 hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn, đạt hơn 98%; cả 12 hồ sơ thực hiện theo cơ chế “luồng xanh 50%” đều được giải quyết đúng hạn, trước hạn.

Kiến tạo môi trường phát triển hiệu quả, bền vững

Tại Cần Thơ, số lượng doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân đang hoạt động trên địa bàn sau sáp nhập có khoảng 23.000 đơn vị, đóng góp khoảng 74% GRDP, khoảng 35% tổng thu ngân sách nhà nước.

Sau một năm triển khai Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 30/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, Thành ủy xác định phát triển kinh tế tư nhân là một tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hiệu quả tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tập trung cải cách thủ tục hành chính theo nguyên tắc “6 rõ”, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tăng cường lắng nghe, đối thoại và xử lý những vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và hình thành các doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt chuỗi sản xuất, cung ứng. Nhờ đó, khu vực kinh tế tư nhân Cần Thơ có sức bật đáng kể, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của thành phố.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Cần Thơ tăng 7,89%, riêng quý III tăng 9,29%. Thành phố có 3.253 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 22.700 tỷ đồng; thu hút mới 36 dự án, gồm 32 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 38.950 tỷ đồng và 4 dự án FDI với vốn đăng ký 35 triệu USD. Những kết quả trên cho thấy, niềm tin và sức sống của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố.

Tại cơ sở, nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý, hỗ trợ sang kiến tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Tại xã Liêu Tú, địa bàn có thế mạnh về nông nghiệp, Đảng ủy xã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân mở rộng sản xuất. Địa phương chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận giải pháp chuyển đổi số, kết nối với các sở, ngành để liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nhất là các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ và nông nghiệp xanh.

Đến nay, xã có 25 doanh nghiệp tư nhân, tăng 9 doanh nghiệp so với năm 2025, tổng vốn đăng ký hơn 62 tỷ đồng; kết nối 13 doanh nghiệp trong và ngoài địa phương hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 800 lao động. Bên cạnh đó, 144 hộ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, góp phần mở rộng hoạt động kinh tế tư nhân, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Từ những chuyển động ở cơ sở cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động đổi mới tư duy, sáng tạo; thông qua việc cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiệm vụ, quy trình và trách nhiệm rõ ràng gắn với phương thức đồng hành, kiến tạo đang mở thêm dư địa để kinh tế tư nhân nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.