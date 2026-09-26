Vài tháng trước còn đá bóng, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ phải thở máy, tử vong

Từ người đang chơi đá bóng, sau một tháng tử vong do bệnh diễn biến nhanh

Chia sẻ tại Hội thảo khoa Học “Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng trong quản lý xơ phổi tiến triển”, TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc Trung tâm Điều trị bệnh Phổi hiếm và các bệnh hô hấp khác, Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội) cho biết từng tiếp nhận một nam bệnh nhân 36 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở nặng.

Điều đáng nói, chỉ vài tháng trước, người đàn ông này vẫn có thể chơi bóng đá bình thường. Khi đến viện, bệnh nhân đã khó thở nghiêm trọng, đầu chi tím. Kết quả chụp CT phổi cho thấy các tổn thương dạng nốt trung tâm tiểu thùy, hướng tới chẩn đoán viêm phổi tăng cảm là một dạng bệnh thuộc nhóm bệnh phổi kẽ.

Các bác sĩ tích cực điều trị nhưng tình trạng bệnh tiếp tục xấu đi. Sau khoảng một tháng, bệnh nhân phải thở máy và tử vong.

“Đây là bệnh có thể diễn biến rất nhanh và nguy hiểm”, bác sĩ Ngọc cho biết.

Một trường hợp khác, nam bệnh nhân 40 tuổi đến khám vì ho khan và khó thở khi gắng sức. Qua khai thác tiền sử, bác sĩ ghi nhận người bệnh thường xuyên nuôi gà, chim cảnh và hút thuốc.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi tăng cảm và điều trị. Tuy nhiên, bệnh tiếp tục tiến triển, dẫn đến xơ phổi. Chi phí điều trị có thể lên tới 40-50 triệu đồng mỗi tháng, tạo thêm gánh nặng cho người bệnh.

Theo bác sĩ Ngọc, số người đến khám vì viêm phổi tăng cao có liên quan đến các yếu tố phơi nhiễm như nuôi chim cảnh, gà, vịt đang có xu hướng gia tăng.

Chia sẻ bên lề hội thảo, Giáo sư Đồng Khắc Hưng, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội), nhấn mạnh bệnh phổi kẽ trước đây thường được xem là nhóm bệnh hiếm gặp. Tuy nhiên, hiện nay căn bệnh này ngày càng được quan tâm và trở thành vấn đề đáng chú ý trong lĩnh vực hô hấp.

Giáo sư Đồng Khắc Hưng chia sẻ về mức độ nguy hiểm của bệnh phổi kẽ. Ảnh: P.Thuý.

Bệnh phổi kẽ là nhóm bệnh gây tổn thương tổ chức kẽ của phổi, khiến mô phổi bị viêm, tổn thương và có thể xơ hóa. Khi quá trình xơ hóa tiến triển, chức năng trao đổi khí của phổi suy giảm, người bệnh ngày càng khó thở.

Đáng chú ý, tiên lượng của những thể bệnh này có thể rất xấu, thời gian sống thêm sau chẩn đoán ở một số trường hợp ngắn hơn nhiều loại ung thư tuỵ hay máu.

Bệnh từ chim cảnh, gia cầm, nấm mốc

Theo Giáo sư Hưng, người thường xuyên tiếp xúc với chim cảnh, gia cầm, vật nuôi hoặc môi trường chứa nhiều bụi hữu cơ cũng cần lưu ý.

Phân và lông chim có thể chứa các chất hữu cơ khi phát tán trong không khí. Người nuôi chim trong không gian kín và thường xuyên tiếp xúc với lồng, phân, lông chim có thể hít phải các tác nhân này trong thời gian dài.

Tương tự, người làm việc tại các trang trại chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng, lợn quy mô lớn cũng có thể tiếp xúc thường xuyên với bụi hữu cơ và các chất phát sinh từ môi trường chăn nuôi.

Các nghề nghiệp khác như sản xuất da, giày dép, dệt may, chế biến nông sản, ngũ cốc; làm việc trong kho lạnh, môi trường ẩm thấp hoặc cơ sở giết mổ cũng có thể làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các tác nhân liên quan bệnh phổi kẽ.

Ngay tại gia đình, khói bụi từ nấu nướng, nhà cửa ẩm mốc hoặc các vật dụng chứa bông, lông vũ cũng là những nguồn phơi nhiễm cần lưu ý.

Một trong những vấn đề khiến bệnh phổi kẽ nguy hiểm là triệu chứng ban đầu có thể không đặc hiệu. Nếu bệnh phát hiện sớm thì tiên lượng và khả năng điều trị sẽ khác tốt hơn.

GS Hưng lưu ý, khi xuất hiện ho khan kéo dài hoặc khó thở khi gắng sức, người bệnh nên đi khám chuyên khoa hô hấp. CT ngực có vai trò quan trọng trong đánh giá tổn thương phổi kẽ; X-quang phổi có thể không phát hiện được một số tổn thương sớm hoặc tổn thương đặc trưng của bệnh.