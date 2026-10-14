Vai người chồng vũ phu gây ức chế của Doãn Quốc Đam

Căn nhà không mái che vừa lên sóng đang thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình. Dự án quy tụ dàn diễn viên như Huyền Lizzie, Duy Hưng, Thu Hà Ceri, NSND Lan Hương, Doãn Quốc Đam...

Ở những tập đầu tiên, Doãn Quốc Đam đang là tâm điểm chú ý khi hóa thân Bình, người đàn ông nghiện cờ bạc dẫn đến nợ nần, nhiều lần lấy tiền của gia đình để nướng vào các trò đỏ đen. Nhân vật sống ở vùng quê nghèo, sớm bộc lộ tính cách thô lỗ, nóng nảy, lại hay trút giận lên vợ là Hạnh (Huyền Lizzie) mỗi khi bực tức.

Doãn Quốc Đam vào vai gã chồng vũ phu.

Mâu thuẫn của vợ chồng Bình lên đến đỉnh điểm khi gã đòi bán nhà để trả nợ nhưng bị vợ phản đối. Khi phát hiện Hạnh lén làm đơn ly hôn, Bình tiếp tục hành hạ cô. Những cảnh gã chồng vũ phu có hành vi xô xát vợ khiến nhân vật trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Các trích đoạn phim Căn nhà không mái che trên fanpage nhà đài thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ ức chế với các hành vi thô lỗ, bạo lực của nhân vật do Doãn Quốc Đam thủ vai, đồng thời bày tỏ sự xót thương, đồng cảm với vai người vợ. Có ý kiến còn cho rằng một số cảnh quay tạo cảm giác nặng nề, ngột ngạt.

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam, Huyền Lizzie nhận được nhiều phản hồi tốt. Cả hai được nhận xét khá nhập tâm, đặc biệt trong những cảnh mâu thuẫn căng thẳng. Doãn Quốc Đam được khen hợp hình tượng, thể hiện được hình ảnh một người chồng vũ phu gây ức chế. Ở phân cảnh đòi hỏi cảm xúc, chẳng hạn cảnh khóc bày tỏ hối hận với vợ con, nam diễn viên cũng thể hiện tròn trịa. Không ít khán giả chia sẻ họ đã khóc theo nhân vật vì xúc động.

Về phía Huyền Lizzie, đây là vai có hình tượng khác hẳn những nhân vật trước cô đảm nhận, thậm chí khán giả nhận xét "không nhận ra" nữ diễn viên. Tuy nhiên, ngoại hình của Huyền Lizzie lại được cho là chưa thực sự phù hợp với vai người đàn bà vùng quê nghèo khổ. Khán giả nhận xét cô khá trẻ, gương mặt và phong thái có phần "hiện đại" so với nhân vật.

Tạo hình của Huyền Lizzie trong phim mới.

Ở diễn biến mới nhất , Bình quyết tâm ra đi và điều này khiến con trai cảm thấy buồn. Hạnh ngồi lặng lẽ chứng kiến màn chia tay xúc động của hai bố con Bình - Khang. Ngày bố mẹ ra toà ly hôn, cả Khang và chị gái đều không giấu được nước mắt.

Sau khi rời bỏ Bình, Hạnh gặp Toản (Duy Hưng), người đàn ông góa vợ đang một mình nuôi hai con. Cuộc gặp gỡ này mở ra hướng đi mới cho câu chuyện, khi hai gia đình dần tìm cách thấu hiểu và chấp nhận nhau.