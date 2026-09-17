Vai diễn tráo trở của Vân Dung trên phim giờ vàng VTV bị phản ứng

Trong phim Mùa hè năm ấy đang phát sóng, diễn viên Vân Dung đảm nhiệm vai bà Ngọc - mẹ của Phương - ở cả hai giai đoạn. Trong giai đoạn khốn cùng, bà Ngọc phải chạy vạy vay tiền khắp nơi để lo cho chồng điều trị ung thư. Khi đó, gia đình Khánh - bạn học của Phương - đã nhiều lần ra tay giúp đỡ gia đình bà Ngọc.

Vân Dung trong "Mùa hè năm ấy". Ảnh: VTV

Không những vậy, Khánh vì lo cho tương lai của Phương sẽ bị ảnh hưởng nên đứng ra nhận hết tội, chấp nhận đi tù khiến bản thân và gia đình lâm cảnh bi đát. Vậy mà bà Ngọc nhiều lần gặp Khánh nói thẳng gia đình không còn nợ nần gì gia đình Khánh và yêu cầu Khánh không gặp gỡ con gái mình nữa.

Bà cho rằng hoàn cảnh sống của họ giờ đã khác xa nhau và không muốn Khánh làm ảnh hưởng đến tương lai rộng mở của Phương. Đối lập với thái độ lạnh lùng với Khánh, bà Ngọc nhiệt tình chào đón Tùng chỉ vì người này giàu có và có địa vị trong xã hội.

Diễn xuất của nghệ sĩ Vân Dung đã lột tả con người thực dụng đáng sợ của nhân vật bà Ngọc. Cũng vì vậy mà nhân vật này bị khán giả phản ứng dữ dội. Cùng với đó, khán giả dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Vân Dung.

Vân Dung có thêm 1 vai diễn ấn tượng. Ảnh: FBNV

Sao lại xây dựng mẹ Ngọc tệ thế chứ. Bà ấy bị bệnh mất trí nhớ hay sao. Giờ mới hiểu vì sao Khánh thay tính đổi nết đến không thể thương nổi; Xem cả phim 'Hướng dương ngược nắng' mà thấy cô đóng người mẹ tệ hoặc đểu đạt quá chừng đạt; Hầu hết các bà mẹ sống như Bà Ngọc nhưng thực tế không ai dám chấp nhận, cuộc sống ngoài đời giả tạo hơn phim; Bà mẹ vợ này là nỗi kinh hoàng của con rể trên cõi đời này, miệng đã điêu mà lòng cũng ích kỷ.

Bái phục sự thơn thớt nói cười và những lời nói ngọt ngào nhưng lạnh lùng sắc lẹm của mẹ Ngọc như cứa vào tim Khánh; Bạc tình, bạc nghĩa, vô ơn, qua cầu rút ván đối với người đã giúp mình trong khó khăn; Thích nhất ánh mắt và khóe miệng khi chị diễn bà Ngọc, tráo trở, thủ đoạn, mưu mô, thâm hiểm; Chị Vân Dung diễn vai này đỉnh; Nay ghét bà Ngọc, thảo mai dễ sợ... là bình luận của khán giả.

Trên Fanpage hơn 1 triệu người theo dõi, Vân Dung vừa lên tiếng bênh vực cho nhân vật của mình trước làn sóng chỉ trích. "Bà Ngọc thương con, thương gia đình, thương cả những đứa trẻ xung quanh mình. Nhưng cái khổ của các bà mẹ là trái tim lúc nào cũng đi trước cái đầu vài bước. Xem xong đừng trách bà Ngọc vội. Tội nghiệp em! Em chỉ đang làm mẹ thôi mà", nghệ sĩ nói.

Vân Dung trong 'Mùa hè năm ấy' (Nguồn: VTV)