Vai diễn khiến Kỳ Duyên mất 4 tháng để thoát ra

Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một trong những hoa hậu có hành trình hoạt động nghệ thuật nhận được nhiều sự quan tâm của showbiz Việt. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi, người đẹp từng bước xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực thời trang, giải trí và tiếp tục ghi dấu ấn với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2024. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, cô bắt đầu mở rộng con đường nghệ thuật bằng việc thử sức với diễn xuất, trong đó vai Thị Mầu của Chị Chị Em Em 3 đang trở thành dấu mốc đáng chú ý.

Tại buổi cinetour Chị Chị Em Em 3 ở Hà Nội, Kỳ Duyên khiến khán giả chú ý khi chia sẻ về quá trình thoát vai sau khi hoàn thành bộ phim. Theo nàng hậu, cô phải mất khoảng 4 tháng gặp các bác sĩ trị liệu tâm lý mới có thể đưa bản thân trở lại trạng thái bình thường, thoát khỏi hình ảnh nhân vật có tâm lý bất ổn mà cô đảm nhận trên màn ảnh. Chia sẻ này phần nào cho thấy áp lực mà người đẹp trải qua khi lần đầu đảm nhận một vai diễn có chiều sâu tâm lý và nhiều diễn biến phức tạp.

Kỳ Duyên và những trải nghiệm đáng nhớ với vai diễn có tâm lý phức tạp.

Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên hóa thân thành Thị Mầu, một tiểu thư nhà giàu vùng Kinh Bắc có tính cách táo bạo, nhiều toan tính và chuẩn bị kết hôn với Văn Tài (Quốc Anh). Nhân vật bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm phức tạp cùng Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Thị Nương (Chi Pu). Những tình huống ghen tuông, đối đầu và đấu trí liên tiếp đặt Thị Mầu vào trạng thái cảm xúc biến động, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được sự chuyển biến tâm lý qua ánh mắt, biểu cảm và lời thoại.

Đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính trong một dự án điện ảnh. Để chuẩn bị cho nhân vật, cô dành thời gian tìm hiểu hình tượng Thị Mầu trong văn học, xem các vở chèo và luyện tập dáng đi, ánh mắt nhằm phù hợp với bối cảnh cổ trang. Người đẹp còn có cơ hội được NSND Lê Khanh hướng dẫn, trau dồi kỹ năng diễn xuất. Tuy nhiên, khi phim ra mắt, màn thể hiện của Kỳ Duyên tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả ghi nhận sự đầu tư và nỗ lực làm mới bản thân, trong khi một số ý kiến cho rằng đài từ, cách biểu đạt cảm xúc của cô vẫn còn hạn chế.

Trước Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên từng chạm ngõ màn ảnh rộng với vai Karen trong Bộ tứ báo thủ (2025) do Trấn Thành đạo diễn. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên, đánh dấu bước chuyển từ hoa hậu, người mẫu sang lĩnh vực phim ảnh. Nhân vật Karen mang màu sắc hiện đại, tạo điều kiện để người đẹp thể hiện hình ảnh trẻ trung và cá tính. Đáng chú ý, cả Bộ tứ báo thủ lẫn Chị Chị Em Em 3 đều đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng, giúp hai dự án đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô có thành tích thương mại đáng chú ý.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Kỳ Duyên còn từng thử sức với lồng tiếng cho phim điện ảnh nước ngoài phát hành tại Việt Nam. Trong cuộc sống thường ngày, cô khá kín tiếng về chuyện tình cảm, chủ yếu chia sẻ hình ảnh công việc, thời trang, du lịch và những khoảnh khắc đời thường. Sau danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014, người đẹp trải qua nhiều giai đoạn trưởng thành, từng đối diện với những tranh luận về hình ảnh cá nhân trước khi xây dựng phong cách tự tin, bản lĩnh hơn.

Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu đảm nhận vai nữ chính trên màn ảnh rộng.

Việc mất 4 tháng để thoát khỏi nhân vật Thị Mầu cho thấy vai diễn này để lại dấu ấn đáng kể trong trải nghiệm nghề nghiệp của Kỳ Duyên. Dù diễn xuất vẫn còn là lĩnh vực cần tiếp tục trau dồi, sự đầu tư cho vai nữ chính đầu tiên cho thấy mong muốn được nhìn nhận nghiêm túc với tư cách diễn viên của nàng hậu. Với hai bộ phim điện ảnh đã tham gia, hành trình chinh phục màn ảnh của Kỳ Duyên đang mở ra một chương mới, nơi danh hiệu hoa hậu không còn là dấu ấn duy nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của cô.