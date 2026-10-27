Vai diễn 'gây sốc' và 'biến thái' nhất sự nghiệp Lương Thế Thành

Trong trailer mới công bố, đạo diễn Trung Lùn tiết lộ những chi tiết khiến khán giả phải khóc cười, tò mò cũng như lo lắng về hành trình trong trại giam của nhân vật. Vai thầy giáo Phúc của Tuấn Trần được hé lộ bản án 1 năm 8 tháng vì tội giết người khi bị kích động.

Anh phải đối diện với “giáo án” và bài giảng khó khăn nhất đời mình, với đời sống ngục tù không yên ả mà đầy nguy hiểm, thách thức bản chất lương thiện bên trong mình. Có thể nói, thầy giáo Phúc là một vai diễn “nặng đô”, đòi hỏi Tuấn Trần phải lột tả được cả sự tốt bụng chân thành nhưng cũng đầy tức giận, bạo lực.

Qua những phân cảnh trong trailer, Tuấn Trần hứa hẹn sẽ mang đến một vai diễn chân thực và đầy biến hoá. Người vừa phút trước nhịn nhục bốc cơm ăn bằng tay vì “ma cũ bắt nạt ma mới” và người “bốc hoả” với bạn tù ngay sau đó.

Trailer cũng tiết lộ cuộc đối đầu đích thực của Tuấn Trần trong Trại giam hạnh phúc. Đó không phải là những tù nhân chung buồng giam số 9, gồm các diễn viên thủ vai: Tiến Luật, Hoàng Phi, Gi-A Nguyễn, Khuyến Dương, mà là Long Đầu Bò do Lương Thế Thành thủ vai.

Khán giả còn ám ảnh hơn khi nhân vật Long Đầu Bò của Lương Thế Thành được hé lộ nhiều cảnh hành động độc ác và hành vi biến thái. Nhân vật Long Đầu Bò có thể xem là vai phản diện "gây sốc" nhất nhì màn ảnh của Lương Thế Thành.

Long Đầu Bò thường xuyên tra tấn các bạn tù bằng những cách độc ác và vô cảm như tiểu tiện lên tù nhân khác, sẵn sàng tấn công tình dục, hay thực hiện các hành vi dã man khác. Điều này khơi gợi sự tò mò cho khán giả về màn hoá thân của Lương Thế Thành.