Những ngày qua, khi "Trại giam hạnh phúc" của đạo diễn Trung Lùn liên tục phá mốc doanh thu, nhiều khán giả nhắc lại một vai diễn từng khiến họ không nhận ra Hoài Linh. Đó là ông Nháy trong "Làm giàu với ma 2", cũng do Trung Lùn đạo diễn.

Ngay khi tạo hình nhân vật được tung ra giữa năm 2025, nhiều người đã phải nhìn lại lần thứ hai. Danh hài xuất hiện với gương mặt già nua, khắc khổ đến khó nhận ra, khác hẳn hình ảnh ông già miền Tây hiền lành quen thuộc. Không chỉ ngoại hình, tính cách nhân vật cũng gây bất ngờ: một người cha luôn lo lắng cho con trai nhưng lại sẵn sàng đẩy con vào hiểm nguy, nhân vật nửa chính nửa tà, nhiều tham vọng.

Tạo hình ông Nháy khắc khổ, khó nhận ra của Hoài Linh trong "Làm giàu với ma 2". (Ảnh: NSX)

Với Hoài Linh, đó là một lựa chọn mạo hiểm. Suốt nhiều năm, anh gắn với những vai mang lại tiếng cười hoặc nước mắt theo kiểu rất "Hoài Linh". Anh từng phá lệ giả gái vào vai dì ghẻ trong trích đoạn "Tình chị duyên em". Anh từng khiến khán giả bất ngờ với vai ông Ba bán hủ tiếu trong phim "Nắng" (2016), hay vai Tư Lành trong "Dạ cổ hoài lang" (2017). Ở "Làm giàu với ma" (2024), anh là ông Đạo, người cha đau khổ khi con trai sa ngã.

Nhưng ông Nháy là lần đầu anh đi xa đến vậy khỏi vùng an toàn. Ra rạp chỉ một tuần sau "Mưa đỏ", "Làm giàu với ma 2" phải chia suất chiếu với bom tấn, có thời điểm chỉ còn khoảng 250 suất mỗi ngày. Dù vậy, phim vẫn cán mốc 100 tỷ đồng trước khi rời rạp, trong khi phần 1 thu 128 tỷ.

Hoài Linh cùng dàn diễn viên trong "Làm giàu với ma 2". (Ảnh: NSX)

Hơn một năm sau, khi "Trại giam hạnh phúc" của cùng đạo diễn vượt 200 tỷ chỉ sau 7 ngày chiếu chính thức, khán giả lại nhớ đến ông Nháy, vai diễn cho thấy Hoài Linh vẫn còn những màu sắc chưa được khai thác hết.