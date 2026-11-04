Vai diễn đặc biệt tạo nên bước ngoặt sự nghiệp Steven Nguyễn

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Sở hữu ngoại hình nam tính, chiều cao nổi bật cùng vóc dáng săn chắc, anh có lợi thế khi đảm nhận những nhân vật mạnh mẽ, đặc biệt là các vai diễn đòi hỏi khả năng hành động và võ thuật. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của nam diễn viên không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, anh từng trải qua nhiều năm làm nghề với những vai diễn nhỏ, ít có cơ hội thể hiện bản thân.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Steven Nguyễn là Bi Long đại ca. Tham gia dự án web-drama này, anh có cơ hội tiếp cận gần hơn với khán giả yêu thích dòng phim hành động. Nhân vật trong phim giúp nam diễn viên thể hiện thế mạnh về ngoại hình, võ thuật và khả năng hóa thân vào những hình tượng gai góc. Dù chưa phải một dự án điện ảnh quy mô lớn, Bi Long đại ca lại tạo được dấu ấn nhất định, giúp Steven Nguyễn có thêm động lực tiếp tục theo đuổi diễn xuất.

Steven Nguyễn xúc động khi gặp lại người hâm mộ từng yêu mến anh qua Bi Long đại ca. Ảnh: Star Nation

Tại buổi cinetour Chị Chị Em Em 3 mới đây, khoảnh khắc gặp lại một khán giả trung thành từ thời Bi Long đại ca khiến nam diễn viên không giấu được sự xúc động. Sau nhiều năm, tình cảm mà người hâm mộ dành cho vai diễn cũ vẫn còn nguyên vẹn. Đây cũng là lời nhắc nhở về một chặng đường mà Steven Nguyễn từng đi qua, khi những nỗ lực ban đầu chưa nhận được nhiều sự chú ý nhưng vẫn có người âm thầm dõi theo và ủng hộ.

Trước khi có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, Steven Nguyễn từng trải qua không ít công việc để duy trì cuộc sống và nuôi dưỡng đam mê. Anh có thời gian làm nhân viên soát vé tại sân khấu kịch Idecaf, đồng thời kiên trì tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Có lúc, nam diễn viên từng nghĩ đến chuyện từ bỏ nghề vì những khó khăn kéo dài. Bởi vậy, sự ghi nhận của khán giả sau nhiều năm không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh tiếng mà còn là thành quả cho hành trình bền bỉ với lựa chọn của bản thân.

Sau Bi Long đại ca, Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong Hùng Long Phong Bá và nhiều dự án khác. Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhận vai Nguyễn Phúc Quang trong phim điện ảnh Mưa Đỏ, tên tuổi anh mới thực sự được đông đảo công chúng chú ý. Nhân vật có tính cách phức tạp, mang màu sắc phản diện giúp nam diễn viên tạo dấu ấn khác biệt, đồng thời cho thấy khả năng thể hiện tâm lý bên cạnh thế mạnh hành động. Tiếp đó, vai Ny trong Trại Buôn Người tiếp tục mang đến cho anh cơ hội thử thách bản thân với một hình tượng mới.

Không chỉ nỗ lực trên màn ảnh, Steven Nguyễn còn cho thấy mong muốn làm mới hình ảnh qua từng dự án. Trong Chị Chị Em Em 3, anh đảm nhận vai Văn Cường, người chồng của Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Khác với những nhân vật gai góc trước đây, vai diễn lần này mang màu sắc tình cảm, tâm lý và có nhiều mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Đây cũng là cơ hội để nam diễn viên chứng minh khả năng biến hóa, thay vì bị giới hạn trong hình tượng quen thuộc.

Vai diễn trong Bi Long đại ca đánh dấu bước ngoặt trên hành trình diễn xuất của Steven Nguyễn. Ảnh: FBNV

Ở ngoài đời, Steven Nguyễn có phong cách khá gần gũi, vui vẻ và hài hước. Nam diễn viên từng chia sẻ sở thích đọc sách, chơi mô hình Gundam và tận hưởng những khoảng thời gian riêng. Sau nhiều năm kiên trì với nghệ thuật, anh hiện có thêm cơ hội tham gia các dự án điện ảnh lớn và tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn.

Từ một diễn viên từng chật vật tìm chỗ đứng đến gương mặt được chú ý trên màn ảnh rộng, Steven Nguyễn đã trải qua hành trình không ít thử thách. Khoảnh khắc nghẹn ngào khi gặp lại người hâm mộ Bi Long đại ca cho thấy thành công hiện tại không chỉ được tạo nên từ những vai diễn mới mà còn bắt nguồn từ tình cảm đã được vun đắp qua nhiều năm.