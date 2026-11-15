Vai diễn cho thấy sự tiến bộ của Hoa hậu Tiểu Vy

Từng đối diện với không ít lời nhận xét về khả năng diễn xuất, Hoa hậu Tiểu Vy đang cho thấy những chuyển biến đáng ghi nhận trên hành trình theo đuổi điện ảnh. Không còn đảm nhận vai nữ chính hay nhân vật trung tâm, người đẹp sinh năm 2000 lựa chọn xuất hiện với một vai phụ trong Bò Sữa Bay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Dù thời lượng lên hình không quá dài, vai diễn lần này vẫn giúp Tiểu Vy ghi điểm với khán giả nhờ cách thể hiện cảm xúc tự nhiên, tiết chế hơn so với những dự án trước.

Hoa hậu Tiểu Vy đang cho thấy những chuyển biến đáng ghi nhận trên hành trình theo đuổi điện ảnh.

Trong Bò Sữa Bay, Hoa hậu Tiểu Vy đảm nhận vai Mai - nữ công nhân làm việc tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990. Không phải nhân vật dẫn dắt câu chuyện, Mai vẫn có nhiều phân đoạn thể hiện cảm xúc, từ sự bộc trực, ghen tuông đến nỗi buồn khi tình cảm không được đáp lại. Sau khi phim ra rạp ngày 6/11, Tiểu Vy nhận được những phản hồi tích cực về cách thể hiện nhân vật.

Mai là cô gái thẳng tính, chủ động quan tâm đến người mình yêu. Tiểu Vy thể hiện nét vụng về của Mai qua cách nói chuyện, ánh mắt và phản ứng trong các tình huống tình cảm. Một số phân đoạn mang lại tiếng cười, trong khi những khoảnh khắc nhân vật nhận ra tình cảm của Trâu đã thay đổi cho thấy sự tủi thân của cô gái trẻ.

So với một số vai diễn trước, Hoa hậu Việt Nam 2018 có cách xử lý cảm xúc tiết chế hơn. Trong những cảnh chứng kiến Trâu gặp chuyện hoặc dành tình cảm cho San, Mai phải đối diện với cảm giác bất lực. Sự chuyển biến từ giận dỗi sang thất vọng, tổn thương tạo điều kiện để Tiểu Vy thể hiện những sắc thái khác nhau của nhân vật, dù thời lượng xuất hiện không quá dài.

Vai Mai mang đến cho Tiểu Vy diện mạo khác với hình ảnh thường thấy. Trong bộ đồng phục công nhân, mái tóc buộc gọn và gương mặt trang điểm nhẹ, cô xuất hiện giữa bối cảnh nông trường những năm 1990.

Tiểu Vy cho biết cô không ngại thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật. “Vì phim lấy bối cảnh thập niên 1990, ở một nông trường ngày xưa, Vy cần có tạo hình phù hợp với vai diễn. Vy không ngại tháo lớp trang điểm để phù hợp với bối cảnh”, cô chia sẻ.

Vai Mai mang đến cho Tiểu Vy diện mạo khác với hình ảnh thường thấy.

Quá trình làm phim tại Mộc Châu cũng mang lại cho người đẹp trải nghiệm mới. Cô có cơ hội tìm hiểu cuộc sống của các gia đình công nhân ở nông trường sản xuất sữa bò, đồng thời làm việc cùng đạo diễn, nhà sản xuất và dàn diễn viên.

“Vy không ngại hóa thân vào những vai diễn khác nhau. Ngược lại, mình rất hào hứng khi có cơ hội quay phim ở Mộc Châu, được trải nghiệm cuộc sống của những gia đình công nhân tại nông trường và làm việc với các anh chị trong ê-kíp”, cô nói.

Trước Bò Sữa Bay, Tiểu Vy từng đảm nhận những nhân vật có vị trí và thời lượng khác nhau trên màn ảnh. Lần trở lại này, cô cho biết không đặt nặng việc mình đóng vai chính hay vai phụ.

“Lần này không đảm nhận vai nữ chính nhưng với Vy, điều đó không quá quan trọng. Trong mỗi bộ phim, từng nhân vật đều có vai trò riêng, là một mắt xích của toàn bộ câu chuyện. Vì vậy, Vy hoàn toàn tin vào sự lựa chọn của đạo diễn”, người đẹp nói.

Thực tế, Mai không có nhiều tuyến phát triển phức tạp. Kịch bản cũng chưa khai thác sâu những chuyển biến của nhân vật sau các xung đột tình cảm. Dù vậy, cá tính rõ ràng cùng những tình huống gần gũi tạo điều kiện để Tiểu Vy thể hiện nhân vật qua những phản ứng đời thường.

Trong các cảnh tương tác với bạn diễn, cô vừa phải bắt nhịp với không khí hài hước của phim, vừa thể hiện tình cảm dành cho Trâu. Những phân đoạn ghen tuông, trách móc hay lặng đi khi nhận ra tình cảm của mình không được đáp lại góp phần làm rõ tính cách Mai.

Trong các cảnh tương tác với bạn diễn, Tiểu Vy vừa phải bắt nhịp với không khí hài hước của phim, vừa thể hiện tình cảm dành cho Trâu.

Đáng chú ý, sự tiến bộ của Tiểu Vy ở Bò Sữa Bay càng trở nên rõ nét khi nhìn lại hành trình diễn xuất của cô trong những năm qua. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18, Tiểu Vy được công chúng biết đến trước khi thử sức với diễn xuất. Khi bước sang lĩnh vực điện ảnh, cô đối diện với những yêu cầu mới về cách thoại, biểu cảm và xây dựng nhân vật.

Năm 2022, Tiểu Vy có vai diễn điện ảnh đầu tay trong Đảo Độc Đắc. Sau đó, cô tham gia phim chiếu mạng Chủ Tịch Giao Hàng và xuất hiện với vai khách mời trong Mai của Trấn Thành. Những trải nghiệm ở các dự án có quy mô, thể loại khác nhau giúp người đẹp làm quen với công việc trước ống kính.

Đến năm 2025, Tiểu Vy đảm nhận vai Quỳnh Anh trong Bộ Tứ Báo Thủ. Là một trong những nhân vật trung tâm của phim, cô có nhiều đất diễn hơn và phải thể hiện tâm trạng khi chuyện tình cảm rạn nứt.

Vai diễn giúp Tiểu Vy tiếp cận lượng khán giả lớn, đồng thời đặt cô trước những đánh giá khắt khe hơn. Bên cạnh ý kiến ghi nhận nỗ lực, một số khán giả cho rằng cách thoại và biểu cảm của cô còn hạn chế.

Năm 2026, Tiểu Vy tiếp tục đóng chính trong Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Nhân vật đặt ra thử thách mới về tâm lý, đòi hỏi cô thể hiện những trạng thái cảm xúc khác nhau. Sau khi phim ra mắt, diễn xuất của người đẹp tiếp tục nhận ý kiến trái chiều.

Trước những lời nhận xét, Tiểu Vy từng thừa nhận áp lực. Cô cho biết đã tham gia nhiều vòng thử vai, làm việc cùng đạo diễn để điều chỉnh cách thể hiện và tiếp thu góp ý về diễn xuất.

Nhìn lại các dự án đã tham gia, Tiểu Vy trải qua nhiều vị trí, từ vai khách mời, vai phụ đến nhân vật trung tâm. Mỗi vai diễn mang đến một yêu cầu khác nhau, đồng thời cho thấy quá trình cô tìm kiếm cơ hội và tích lũy kinh nghiệm với điện ảnh.

Vai diễn giúp Tiểu Vy tiếp cận lượng khán giả lớn, đồng thời đặt cô trước những đánh giá khắt khe hơn.

Chính vì vậy, những phản hồi tích cực dành cho vai Mai trong Bò Sữa Bay có thể xem là tín hiệu đáng mừng đối với Tiểu Vy. Sau những lần thử sức chưa thực sự thuyết phục được số đông, người đẹp phần nào tìm thấy sự phù hợp ở một nhân vật có cá tính rõ ràng, gần gũi và không đòi hỏi quá nhiều sự biến hóa phức tạp.

Phản hồi dành cho vai diễn cũng khiến Tiểu Vy vui. Cô cho biết trân trọng cả lời khen lẫn những góp ý chân thành của khán giả.

“Khi nghe, đọc được những lời khen và góp ý chân thành từ khán giả, Vy rất vui và hạnh phúc. Vy luôn nỗ lực để tiến bộ hơn từng ngày, qua từng dự án, và hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đón nhận, ủng hộ mình trong thời gian tới”, cô chia sẻ.

Có thể nói, vai Mai chưa đủ để khẳng định Tiểu Vy đã có bước đột phá lớn về diễn xuất, nhất là khi nhân vật không phải thử thách đòi hỏi sự biến hóa quá nhiều. Tuy nhiên, những phản hồi tích cực dành cho lần xuất hiện này cho thấy sự phù hợp giữa Tiểu Vy và vai diễn, cũng như những chuyển biến trong cách cô xử lý cảm xúc trên màn ảnh.

Từ một Hoa hậu bước chân vào điện ảnh với nhiều hoài nghi, Tiểu Vy đang từng bước tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm hướng đi phù hợp. Sau những ý kiến trái chiều, vai diễn trong Bò Sữa Bay có thể chưa phải dấu mốc bứt phá, nhưng là bước tiến đáng ghi nhận, đồng thời mở ra kỳ vọng về sự trưởng thành của người đẹp trong những dự án tiếp theo.