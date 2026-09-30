Vai diễn 18+ của Phạm Băng Băng gây xôn xao

Phạm Băng Băng đang cho thấy sự quyết tâm trở lại với điện ảnh bằng những lựa chọn diễn xuất không dễ dàng. Trong Diary of a Mad Old Man, nữ diễn viên đảm nhận Satsuko, nhân vật vướng vào mối quan hệ nhạy cảm với người bố chồng lớn tuổi. Những phân cảnh gây tranh luận khiến tác phẩm được chú ý, đồng thời đặt Phạm Băng Băng trước một thử thách khác về diễn xuất và hình ảnh.

Điểm đáng chú ý là nữ diễn viên không lựa chọn một nhân vật an toàn để đánh dấu giai đoạn trở lại. Satsuko xuất hiện trong câu chuyện vốn khai thác những ham muốn, góc khuất tâm lý và mối quan hệ vượt qua những chuẩn mực đạo đức thông thường. Chính chất liệu này khiến vai diễn trở thành một thử thách đáng kể đối với Phạm Băng Băng, khi nhân vật đòi hỏi cô phải thể hiện sự phức tạp trong tâm lý thay vì chỉ dựa vào hình ảnh hay sức hút của một ngôi sao.

Phạm Băng Băng đối diện nhiều tranh luận khi lựa chọn trở lại với một vai diễn khác biệt.

Sau khi một số hình ảnh từ phim được chia sẻ, những phân cảnh nhạy cảm nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Một bộ phận khán giả cho rằng cách thể hiện quá táo bạo, trong khi những ý kiến khác nhìn nhận đây là một phần trong câu chuyện mà tác phẩm muốn khai thác. Tranh luận vì thế không chỉ xoay quanh mức độ gợi cảm của các cảnh quay mà còn đặt ra câu hỏi về lựa chọn vai diễn của Phạm Băng Băng trong giai đoạn hiện tại.

Với nữ diễn viên, việc tiếp tục diễn xuất dường như vẫn là ưu tiên quan trọng. Phạm Băng Băng từng chia sẻ cô không muốn từ bỏ công việc này và sẵn sàng thử sức với những vai diễn khó, kể cả khi chúng có thể tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Vì vậy, Diary of a Mad Old Man có thể được nhìn nhận như một lựa chọn mang tính thử thách thay vì đơn thuần gây chú ý bằng những cảnh quay nhạy cảm.

Đáng chú ý, tác phẩm hiện chưa được phát hành rộng rãi tại các rạp mà mới xuất hiện tại một số liên hoan phim quốc tế như Toronto, Busan và Tokyo. Việc bộ phim được giới thiệu trong môi trường liên hoan cũng đưa vai diễn của Phạm Băng Băng đến với một không gian điện ảnh thiên về những câu chuyện và cách thể hiện khác biệt.

Trong Diary of a Mad Old Man, nữ diễn viên đảm nhận Satsuko, nhân vật vướng vào mối quan hệ nhạy cảm với người bố chồng lớn tuổi.

Song song với dự án này, những dấu mốc gần đây cho thấy nữ diễn viên vẫn đang tìm kiếm vị trí của mình trên sân khấu điện ảnh quốc tế. Phạm Băng Băng mới nhận giải Special Tribute Award tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51. Trước đó, năm 2025, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Golden Horse Awards với Mother Bhumi. Đây là lần thứ hai cô được vinh danh tại giải thưởng này, sau chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 2007 với The Matrimony.

Nhìn từ những dự án và thành tích gần đây, hành trình của Phạm Băng Băng không chỉ nằm ở việc duy trì sức hút của một ngôi sao nổi tiếng mà còn ở việc tiếp tục tìm kiếm những dạng vai khác nhau. Những tranh luận quanh Diary of a Mad Old Man vì thế trở thành một phần trong quá trình cô thử nghiệm giới hạn diễn xuất, trong khi mục tiêu lớn hơn vẫn là tiếp tục hiện diện và khẳng định khả năng của mình với điện ảnh.