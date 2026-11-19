Giao dịch tại SSI

Ngày 19-11, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có văn bản số 7010/VAFI gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các doanh nghiệp niêm yết, đề xuất các nhóm giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Theo VAFI, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua trải qua nhiều đợt điều chỉnh, khiến giá nhiều cổ phiếu giảm xuống mức thấp so với giá trị tài sản và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Hiệp hội cho rằng thị trường có dấu hiệu giảm quá mức do tác động tâm lý, trong khi nền kinh tế vẫn ghi nhận những kết quả tích cực về tăng trưởng GDP, thu ngân sách và kim ngạch xuất nhập khẩu. Nhiều doanh nghiệp niêm yết tiếp tục hoạt động ổn định, năng lực tài chính được cải thiện so với những năm trước.

Đáng chú ý, VAFI kiến nghị giảm thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán từ 0,1% xuống 0,05% giá chuyển nhượng. Theo hiệp hội, nguồn thu ngân sách từ khoản thuế này không lớn, trong khi việc giảm thuế có thể giúp giảm chi phí giao dịch, khuyến khích dòng tiền tham gia thị trường. Hiện nhà đầu tư cá nhân vẫn phải nộp thuế khi bán cổ phiếu, bất kể giao dịch lãi hay lỗ. VAFI kỳ vọng chính sách giảm thuế sẽ góp phần ổn định tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường khó khăn.

Bên cạnh chính sách thuế, VAFI kiến nghị có giải pháp đưa lãi suất huy động và cho vay về mức hợp lý, đồng thời duy trì ổn định tỷ giá nhằm giảm áp lực lên thị trường tài chính.

Ngoài ra, VAFI cũng kiến nghị Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường cung cấp thông tin về kinh tế vĩ mô, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm ổn định tâm lý nhà đầu tư. Đồng thời, đẩy nhanh giải quyết thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu quỹ.

Đối với doanh nghiệp niêm yết, VAFI khuyến nghị sớm tạm ứng cổ tức tiền mặt từ kết quả kinh doanh năm 2026, giúp cổ đông giảm áp lực tài chính, có thêm vốn tái đầu tư hoặc cơ cấu danh mục.

Riêng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, VAFI kiến nghị tạo điều kiện cho đơn vị thành viên chủ động tạm ứng cổ tức hoặc mua cổ phiếu quỹ. Theo hiệp hội, những giải pháp này không chỉ góp phần ổn định thị trường trước mắt mà còn hỗ trợ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và thu hút vốn đầu tư trong dài hạn.